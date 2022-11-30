ลุคแห่ง Nike FC: Maria
วัฒนธรรม
จากการผสมผสานลวดลายอย่างมีชั้นเชิงสู่การยกย่องนักฟุตบอลหญิง Maria ทำทุกอย่างด้วยความสร้างสรรค์เสมอ รวมไปถึงชุดสไตล์สปอร์ตที่เธอรังสรรค์ร่วมกับเราที่นี่
"สไตล์เหนือสไตล์" เป็นซีรีส์ที่จะพาไปค้นหาคำตอบว่าครีเอทีฟรุ่นใหม่ไฟแรงถักทอสไตล์กับอัตลักษณ์ส่วนตัวเข้าด้วยกันอย่างไรให้ลงตัว
"ฟุตบอลสร้างแรงบันดาลใจให้อาชีพและสไตล์ของฉันค่ะ" Maria Maleh ผู้มากความสามารถกล่าว เธอเป็นครีเอทีฟไดเรกเตอร์และผู้ร่วมก่อตั้งสโมสรระดับรากหญ้า Hamster FC "ฉันชอบชุดแข่งสวยๆ มากเลยค่ะ ฉันชอบทั้งพาเลทสี วัสดุ ตัวอักษร แล้วก็ทรงของแต่ละชุดด้วย"
เรามาพบกับ Maria ที่บ้านและสตูดิโอของเธอใกล้กับย่านแฮคนีย์ มาร์ช ที่ซึ่งเหล่า "Hammies" ของเธอฝึกซ้อมกัน เพื่อสำรวจลุคฟุตบอลหลากหลายแบบที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างคอลเลกชันทีมชาติล่าสุดของเรากับไอเท็มจากตู้เสื้อผ้าของ Maria เลื่อนลงไปดูได้เลย
"เราสร้างสโมสรขึ้นมาเพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับให้ผู้หญิงทุกคนได้เป็นตัวเอง เราให้กำลังใจกันและกันเหมือนพี่น้อง และปลื้มมากจริงๆ ที่เราเป็นแบบนั้น"
Maria
ครีเอทีฟไดเรกเตอร์ สไตลิสต์ และผู้ร่วมก่อตั้ง Hamster FC
มิกซ์ลูกเล่น
"ฉันชอบอะไรที่มองเห็นได้มาตลอด" Maria กล่าว นอกจากทีมฟุตบอลแล้ว เธอยังก่อตั้งสตูดิโอด้านงานครีเอทีฟของตัวเองขึ้นด้วย สำหรับชุดนี้ ลายเสือจากัวร์ของบอดี้สูททีมบราซิลจะตัดกับเบสเลเยอร์สไตล์ไซเคเดลิกและกางเกงขายาวสีเมทัลลิกอย่างพอเหมาะพอเจาะเพื่อให้ภาพที่สร้างสรรค์ให้ดูยุ่งเหยิงเล็กน้อย
หรูหราอบอุ่น
เรานำเสื้อแข่งทีมอังกฤษซึ่งเป็นบ้านเกิดของ Maria มาสวมทับด้วยคอร์เซ็ตผ้าซาตินสีเข้ากัน แล้วเสริมด้วยเครื่องประดับทองจากแม่ของเธอ "บางชิ้นนี่อายุพอๆ กับฉันเลยนะคะ" เธอกล่าว พร้อมปิดท้ายด้วยกางเกงยีนส์เอวสูง สนีกเกอร์ Air Max คู่โปรด และเสื้อโค้ทสไตล์ย้อนยุคเพื่อความสบาย
ไอเท็มพลิกเกม
ผู้เล่นคนโปรดหลายคนของ Maria มาจากบราซิล "ฉันไม่มีวันลืมเลยว่าพวกเขาสร้างอิมแพ็คกับมุมมองที่ฉันมีต่อนักฟุตบอลหญิงยังไงบ้าง" เธอกล่าว สำหรับชุดเที่ยวกลางคืน เราได้จับคู่เสื้อสี Mint Green ตัวนี้เข้ากับเสื้อพัฟเฟอร์อุ่นๆ และกระโปรงหนังสังเคราะห์สีดำล้วนเพื่อขับเน้นสีสันอันสดชื่นสะดุดตา
ภาพถ่ายโดย Elliot James Kennedy
แต่งสไตล์โดย Coco Mell
สัมภาษณ์โดย Grace Gordon