วิธีเติมพลังให้เด็กๆ มีสุขภาพที่ดี

วิธีเติมพลังให้กับเด็กๆ ในแบบรักสุขภาพ
การโค้ช
โดย Nike Training
เปลี่ยนขนมที่เด็กๆ ชอบให้มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น
การทำอาหารสำเร็จรูปที่เด็กๆ อยากกินในรูปแบบโฮมเมดจะช่วยให้พวกเขาค้นพบว่าอาหารที่แท้จริงที่ทำกินได้ที่บ้านนั้นทั้งให้ความสนุกและความอร่อย เราได้รวบรวมสูตรอาหารแนะนำ 4 รายการเพื่อช่วยให้คุณจัดเต็มได้กับเวลากินของว่างและสร้างสรรค์ของกินสุดคลาสสิกขึ้นมาใหม่
คุณอาจมีฝีมือในเรื่องการเตรียมอาหารเช้าและสมูทตี้หลังออกกำลังกาย แต่เมื่อต้องเติมพลังให้กับเด็กๆ ในวันที่พวกเขากระฉับกระเฉงสุดๆ คุณอาจรู้สึกว่าตัวเองหยิบจับอะไรในครัวไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่นัก
แต่ไม่ต้องห่วงเลยเพราะคุณไม่จำเป็นต้องคิดมากเกินไป โดยปกติแล้วเด็กจะมีพลังงานไร้ขีดจำกัดอยู่ในตัว และมีแนวโน้มที่จะไม่ทำกิจกรรมอะไรที่เข้มข้นสูงมากๆ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นอาหารการกินก็ควรจะทำหน้าที่เป็นตัวสนับสนุนการเจริญเติบโตและพัฒนาการโดยรวมของเด็กๆ Adam Feit ผู้ประสานงานด้านโภชนาการเพื่อประสิทธิภาพจาก Precision Nutrition กล่าว ไม่ว่าเด็กๆ จะแอ็คทีฟแค่ไหนในวันนั้นๆ ก็ให้เน้นความสำคัญไปที่โปรตีนไร้ไขมัน คาร์บที่ผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมน้อย ไขมันดี ผัก และการดื่มน้ำเยอะๆ เช่นเดียวกับที่คุณเตรียมเพื่อตัวคุณเอง
รังสรรค์อาหารโปรดของเด็กๆ ขึ้นใหม่โดยใช้ส่วนผสมที่คุณควบคุมได้
อาหารหลายชนิดที่ดีไซน์มาเพื่อดึงดูดเด็กๆ นั้นมีน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์และสารเคมีที่ใส่เข้ามาเพื่อคงความสดใหม่ของอาหารผสมอยู่ในปริมาณมาก Feit บอก แม้การที่นานๆ ทีจะกินขนมถุงหรือคุกกี้นั้นจะไม่ได้ส่งผลอะไรนัก (เรากำลังพูดถึงตัวคุณแม่และคุณพ่อด้วย) แต่ก็ควรให้เด็กๆ ได้กินอาหารไม่ปรุงแต่งที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการให้ได้บ่อยที่สุด หนึ่งในวิธีทำก็คือ แทนที่จะบอกว่าอะไรดีหรือไม่ดี (ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการเริ่มคิดเรื่องอาหารแบบไม่ถูกหลักนัก) ก็ให้รังสรรค์อาหารโปรดของเด็กๆ ขึ้นใหม่โดยใช้ส่วนผสมที่คุณควบคุมได้แทน Feit เสริมว่า “ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เด็กๆ คิดถึงเรื่องอาหารในภาพที่ใหญ่ขึ้นกว่าสิ่งที่อยู่ในถุงขนมที่พวกเขาเห็นในทีวี แต่เด็กๆ ก็ยังจะได้รับความสนุกสนานในครัวไปกับคุณด้วย ซึ่งก็จะไปช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับเรื่องของอาหารเองด้วย”
ลองทำเมนูโฮมเมดแสนอร่อยตามด้านล่างนี้ดู ซึ่งอุดมไปด้วยคาร์บที่ดีต่อสุขภาพ ช่วยบำรุงร่างกายของเด็กๆ ที่กำลังเจริญเติบโต ประเด็นสำคัญคือไม่ใช่ไปงดไม่ให้เด็กๆ ได้กินขนมที่ชอบ แต่เป็นการแสดงให้เด็กๆ ได้เห็นว่าเราเองก็สร้างสรรค์ของกินกับอาหารแสนอร่อยที่ให้ความรู้สึกดีไม่แพ้กันเลยได้ที่บ้านด้วยส่วนผสมที่ไม่ผ่านการปรุงแต่ง
โอ๊ตมีลผลไม้สด
โอ๊ตมีลสำเร็จรูปแต่งรสแต่งกลิ่นอาจกินสะดวกและมีรสชาติดี แต่ปกติแล้วมักใส่น้ำตาลมาในปริมาณมาก Feit แนะนำให้เปลี่ยนมาใช้ข้าวโอ๊ตแบบไม่ปรุงแต่งแทน แล้วใส่พวกผลเบอร์รี่สดหรือแอปเปิ้ลฝาน โรยหน้าปิดท้ายด้วยอบเชย หากจะผสมเนยถั่วกับนมข้าวโอ๊ตลงไปด้วยเพื่อให้ได้โปรตีนและรสชาติมากขึ้นก็ทำได้เช่นกัน หรือถ้าเด็กๆ รู้สึกว่ายังขาดรสชาติอยู่ ก็เติมน้ำผึ้งหรือน้ำตาลทรายแดงลงไปเล็กน้อยได้ แต่เขาบอกว่า ให้ลองใช้ผลไม้เป็นตัวเพิ่มความหวานจะดีที่สุด
วาฟเฟิลหรือแพนเค้กโปรตีน
ถึงเราจะเรียกแบบนี้ แต่ก็อย่าลืมตั้งชื่อให้ฟังดูน่ากินตอนบอกเด็กๆ ด้วยนะ Feit บอกว่า ให้ลืมส่วนผสมสำเร็จรูปไปได้เลย แล้วมาตีแป้งโดยใส่ข้าวโอ๊ต คอตเทจชีส ไข่ และอบเชยลงไปด้วย ทำเป็นอาหารเช้าที่จะเพิ่มพลังให้กับเด็กๆ ได้มากกว่าคาร์บง่ายๆ ทั่วไป จะใส่ช็อกโกแลตชิพหรือบลูเบอร์รี่เพิ่มด้วยก็ได้
ถั่วรวมเทรลมิกซ์
โดยปกติแล้วกราโนลาบาร์จะมีรายการส่วนผสมและแหล่งน้ำตาลในปริมาณมาก ให้เปลี่ยนมาให้เด็กๆ เลือกของว่างที่ตัวเองชอบ เช่น เพรตเซล เพื่อใส่รวมไปกับถั่วผสมผลไม้อบแห้งอย่างแครนเบอร์รี่ ยิ่งมีตัวเลือกเยอะ เด็กๆ ก็จะยิ่งสนุก Feit กล่าว
“พิซซ่า” ผลไม้
เด็กๆ มีแนวโน้มที่จะลองกินผลไม้ชนิดใหม่มากขึ้นถ้าพวกเขาสนุกกับประสบการณ์การลิ้มรส ลืมน้ำผลไม้หวานๆ ไปได้เลย แล้วมาช่วยให้เด็กๆ ได้สารอาหารจากผลไม้ในแต่ละวันด้วยการทำพิซซ่าผลไม้ เริ่มต้นด้วยส่วนฐานที่กว้าง (นึกถึงแตงโมหรือแตงฮันนี่ดิวชิ้นใหญ่ๆ) จากนั้นโรยหน้าด้วยผลไม้ต่างๆ เช่น บลูเบอร์รี่ กล้วยฝาน หรือเมล็ดทับทิม
ระหว่างที่คุณกับเด็กๆ ลองกินอาหารหลายๆ อย่าง อย่าลืมถามด้วยว่า “กินเมนูนี้แล้วชอบไหม” Feit บอกว่า “เด็กๆ รับรู้ได้ดีมากว่าอาหารที่กินทำให้ตัวเองรู้สึกอย่างไร เช่น ปวดท้อง อิ่มท้อง หรือง่วงเพลีย” การกระตุ้นให้คำนึงถึงว่าสิ่งที่กินเข้าไปมีผลต่อตัวเองอย่างไร จะทำให้เด็กๆ มีแนวโน้มเลือกได้ด้วยตัวเองว่าจะกินในสิ่งที่ทำให้ตัวเองรู้สึก คิด และทำได้เต็มที่ที่สุด ส่วนคุณก็มีแนวโน้มที่จะได้ลูกมือคนเก่งเพิ่มด้วย ดังนั้นนี่จึงเป็นประโยชน์กับทุกคน
“พิซซ่า” ผลไม้
เด็กๆ มีแนวโน้มที่จะลองกินผลไม้ชนิดใหม่มากขึ้นถ้าพวกเขาสนุกกับประสบการณ์การลิ้มรส ลืมน้ำผลไม้หวานๆ ไปได้เลย แล้วมาช่วยให้เด็กๆ ได้สารอาหารจากผลไม้ในแต่ละวันด้วยการทำพิซซ่าผลไม้ เริ่มต้นด้วยส่วนฐานที่กว้าง (นึกถึงแตงโมหรือแตงฮันนี่ดิวชิ้นใหญ่ๆ) จากนั้นโรยหน้าด้วยผลไม้ต่างๆ เช่น บลูเบอร์รี่ กล้วยฝาน หรือเมล็ดทับทิม
ระหว่างที่คุณกับเด็กๆ ลองกินอาหารหลายๆ อย่าง อย่าลืมถามด้วยว่า “กินเมนูนี้แล้วชอบไหม” Feit บอกว่า “เด็กๆ รับรู้ได้ดีมากว่าอาหารที่กินทำให้ตัวเองรู้สึกอย่างไร เช่น ปวดท้อง อิ่มท้อง หรือง่วงเพลีย” การกระตุ้นให้คำนึงถึงว่าสิ่งที่กินเข้าไปมีผลต่อตัวเองอย่างไร จะทำให้เด็กๆ มีแนวโน้มเลือกได้ด้วยตัวเองว่าจะกินในสิ่งที่ทำให้ตัวเองรู้สึก คิด และทำได้เต็มที่ที่สุด ส่วนคุณก็มีแนวโน้มที่จะได้ลูกมือคนเก่งเพิ่มด้วย ดังนั้นนี่จึงเป็นประโยชน์กับทุกคน