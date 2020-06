สร้างกิจวัตรก่อนนอนในแบบคุณ

เป็นเรื่องดีมากที่จะใช้เวลาสักชั่วโมงในการผ่อนคลายก่อนเข้านอน แต่ 10 นาทีต่อคืนก็เพียงพอเช่นกันในการส่งสัญญาณไปยังสมองของคุณว่าถึงเวลาหยุดทำงานแล้ว



Cheri Mah ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับ, สมาชิก Nike Performance Council และนักวิจัยที่ University of California San Francisco’s Human Performance Center and School of Medicine กล่าวว่า การมีกิจวัตรก่อนนอนจะช่วยให้ร่างกายของคุณผ่อนคลายและเปลี่ยนช่วงเข้าสู่การนอนหลับ



ผมชอบอาบน้ำร้อนซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยให้นอนหลับ และพักจากหน้าจอ เพราะหน้าจอจะปล่อยแสงสีฟ้าที่กระตุ้นการทำงานของสมอง อันที่จริง กิจวัตรของคุณจะเป็นอะไรก็ได้ที่ช่วยให้คุณผ่อนคลาย เช่น การเขียนบันทึก การฝึกหายใจลึกๆ 2-3 นาที หรือการอ่านหนังสือ



การทำกิจวัตรเดิมเป็นเวลา 2-3 นาทีในแต่ละคืนจะช่วยให้ร่างกายของคุณตระหนักได้ว่าถึงเวลานอนแล้ว เพราะเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทำอะไรตามนิสัยมากกว่าที่เราคิด



ดังนั้น คุณควรเลือกวิธีที่ผ่อนคลายมากที่สุดสำหรับตัวเองในการใช้เวลา 10 นาทีก่อนนอน และพยายามเสริมสร้างวิธีนั้นเข้าไปในค่ำคืนของคุณเพื่อให้เป็นกิจวัตรก่อนนอนที่สำคัญ