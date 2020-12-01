วิธีแสนง่ายในการทานอาหารที่มีประโยชน์ยิ่งขึ้น
การโค้ชแล
โดย Nike Training
ปล่อยวางเรื่องการทานอาหารที่สมบูรณ์แบบและโอบรับก้าวเล็กๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยิ่งใหญ่
คุณน่าจะเคยได้ยินคำพูดที่ว่า “กินไม่ดี ออกกำลังกายไปก็ไม่ช่วย” แม้ประโยคลักษณะนี้จะกลายเป็นคำที่ได้ยินไปทั่วในวงการรักสุขภาพ แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความจริงของคำพูดนี้ลดน้อยลงเลย การจะมีร่างกายที่ฟิตในแบบที่ต้องการได้นั้น คุณจะต้องทานอาหารให้ดีที่สุด
อย่างไรก็ตามการ “ทานให้ดีที่สุด” ไม่ได้หมายความว่าจะต้อง “ทานให้สมบูรณ์แบบทุกมื้อ” หากต้องการให้เกิดผลสำเร็จในระยะยาว สิ่งที่ควรทำมากกว่าคือการคิดตอนนี้เลยว่าจะทานอาหารให้ดีที่สุด
หนึ่งในเหตุผลหลักๆ ที่คนประสบความล้มเหลวในการพยายามทานอาหารให้มีประโยชน์มากขึ้นนั้นเป็นเพราะทุกคนติดภาพจำมาว่า “ต้องทำอย่างไร้ที่ติ” Brian St. Pierre โค้ชและนักโภชนาการวิชาชีพจาก Precision Nutrition กล่าว “เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อย โดยเฉพาะในเดือนมกราคมครับที่คนมักจะยึดติดกับทัศนคติแบบถ้าจะทำต้องทำให้สุด แต่ละคนจะเลือกใช้วิธีโหดหินในการควบคุมอาหาร แล้วล้มเลิกไปในภายหลังเพราะวิธีดังกล่าวไม่มีความยั่งยืนครับ” St. Pierre กล่าว
“วิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าคือมองว่าการควบคุมอาหารเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง”
Nike Training
วิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าคือมองว่าการควบคุมอาหารเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ทัศนคตินี้คือการให้คุณถามตัวเองว่า “จะเลือกทานอะไรให้มีประโยชน์ขึ้นอีกนิดจากสิ่งที่ทานอยู่ตอนนี้ จากนั้นให้ตั้งคำถามนี้กับตัวเองในวันรุ่งขึ้น และวันต่อไป จนพอรู้ตัวอีกที การควบคุมอาหารของคุณก็พัฒนาไปมากแล้วครับ” St. Pierre กล่าว “การเปลี่ยนแปลงที่ว่าไม่มีทางเกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแน่นอน แต่ถ้าคุณค่อยๆ คืบหน้าไปทีละขั้นในเรื่องการเลือกทานอาหาร คุณก็จะสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับตัวเองในด้านโภชนาการอาหารได้ครับ เราจะต้องทำให้การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในวิธีการทานอาหารของคุณ ทำให้กลายเป็นไลฟ์สไตล์ครับ”
การจะทำอย่างต่อเนื่องให้ได้ผล คุณต้องซื่อสัตย์กับตัวเองอย่างจริงจังในเรื่องนิสัยการกินและสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงได้ในตอนนี้ “เรากำลังจัดการกับชีวิตจริงค่ะ” Krista Scott-Dixon ไดเรกเตอร์ฝ่ายหลักสูตรที่ Precision Nutrition และผู้ให้การศึกษาด้านโภชนาการซึ่งมีประสบการณ์เกือบ 20 ปีกล่าว “นี่ไม่ใช่จักรวาลล้ำยุคในโลกเวทมนตร์ที่คุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกันได้ เราต้องหาจุดที่เล็กที่สุดที่พอจะดันให้ลูกบอลกลิ้งไปถูกทางได้ในตอนนี้ค่ะ”
“นั่นหมายความว่าขั้นตอนเล็กๆ ขั้นแรกในการก้าวไปข้างหน้าอาจจะเป็นแค่การตัดสินใจง่ายๆ ว่าใน 1 วันจะทานผักให้ได้ 1 มื้อเท่านั้นเอง”
Nike Training
นั่นหมายความว่าขั้นตอนเล็กๆ ขั้นแรกในการก้าวไปข้างหน้าอาจจะเป็นแค่การตัดสินใจง่ายๆ ว่าใน 1 วันจะทานผักให้ได้ 1 มื้อเท่านั้นเอง พอคุณเริ่มรู้สึกว่าขั้นตอนนี้ได้ผลแล้ว ขั้นตอนเล็กๆ ขั้นถัดไปของคุณก็อาจเป็นการนึกถึงนิสัยที่คุณมีซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพ (เช่น ชอบทานลูกอมจุกจิก) แล้วตัดทอนพฤติกรรมนั้นออกทีละระดับ (ถ้าทานลูกอม 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ลองตัดให้เหลือสัก 2 ครั้งต่อสัปดาห์) พอเริ่มชินกับขั้นตอนทั้ง 2 นี้ ก็ให้ไปจัดการพฤติกรรมยิบย่อยส่วนอื่น และส่วนอื่นไปเรื่อยๆ โดยสิ่งสำคัญคือคุณต้องทำอย่างต่อเนื่องและทำให้เกิดการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ
เตรียมใจไว้ด้วยว่าคุณจะคุมตัวเองไม่อยู่ ซึ่งไม่เป็นไรเลย “คุณมีชีวิตไม่จำกัดในเกมนี้ ดังนั้นถ้าพลาดวันนี้ ก็ค่อยมาใหม่พรุ่งนี้แล้วลองอีกครั้งค่ะ” Scott-Dixon กล่าว แทนที่จะคิดมากและโทษตัวเองที่พลาดควบคุมอาหารไม่ได้ St. Pierre อยากให้คุณคิดมากกว่าว่าควรจะเปลี่ยนไปใช้วิธีใดในครั้งถัดไปดี “นำความพ่ายแพ้ชั่วครู่มาใช้เป็นฟีดแบ็ค แทนที่จะเป็นความล้มเหลว”
แล้วอย่าลืมจดไว้ด้วยว่ามีอะไรบ้างที่คุณทำได้ดี Scott-Dixon กล่าว “คนมักจะสนใจแต่สิ่งผิดพลาด แต่สิ่งที่ถูกต้องอาจมีถึง 80% เลยก็ได้ ใช้ความสำเร็จเหล่านั้นเป็นต้นแบบเพื่อสร้างรูปแบบกิจวัตรขึ้นมาค่ะ” เธอกล่าว นี่แหละคือวิธีที่จะทำให้คุณชนะได้มากขึ้น
ทำให้เป็นนิสัย ดูแนวทางข้างต้นแล้วลองเพิ่มส่วนดีส่วนเล็กๆ เข้าไปในการควบคุมอาหาร เช่น ทานผักคู่กับมื้ออาหารสักมื้อ แล้วนำพฤติกรรมนั้นมารวมกับนิสัยที่มี เช่น การนึกถึงสิ่งที่จะทานตอนเที่ยง โดยพอครั้งต่อไปที่คุณคิดว่า “จะกินอะไรตอนเที่ยงดี” ก็ให้ตามด้วย “เดี๋ยวจะกินผักด้วย” แล้วพอคุณทานผักคู่กับมื้ออาหารได้จริงก็อย่าลืมแสดงความยินดีให้ตัวเอง เพราะการทำแบบนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่านิสัยดังกล่าวจะอยู่ติดตัวคุณไม่ไปไหนนั่นเอง