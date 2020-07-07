Family Freeze

การโค้ช
อัพเดทล่าสุด: 7 กรกฎาคม 2563

โดย Nike Training

เกม Family Freeze

ใครมีพลังที่จะคงท่าไว้ได้นานที่สุดในครอบครัวของคุณ มาค้นหาคำตอบกันกับการออกกำลังกายนี้ได้เลยที่ทั้งสนุกและมีประสิทธิภาพ

การออกกำลังกายควรเป็นเรื่องที่สนุกได้ทั้งครอบครัว และการออกกำลังกายนี้ก็ให้สนุกได้เต็มที่ เรียกทุกคนมาให้พร้อมแล้วดูกันว่าใครจะผ่านด่าน “แช่แข็ง” แต่ละด่านได้โดยไม่ว่อกแว่ก

ค้างท่าไว้ให้ได้นะ เรียกทุกคนมาให้พร้อม แล้วเตรียมเพ่งสมาธิไปที่จิตใจและร่างกายด้วยการค้างท่าไว้ อย่างท่าย่อตัวและท่าวิดพื้นแช่แข็ง และเมื่อเริ่มที่จะค้างท่าไว้ไม่ไหวแล้วก็ต้องไม่ลืมว่า ครอบครัวที่นิ่งไปด้วยกันจะแข็งแรงไปด้วยกัน

เกม Family Freeze

ท่าออกกำลังกาย

เริ่มออกกำลังกายไปพร้อมกันทั้งครอบครัว ระหว่างที่เคลื่อนไหวกันอยู่นั้น ให้สลับตากันตะโกนว่า “แข็ง!” พอสิ้นเสียงตะโกน ทุกคนต้องนิ่งเหมือนรูปปั้นน้ำแข็งและพักท่าออกกำลังกายไว้ชั่วคราว ค้างท่าไว้ให้ได้นานที่สุดจนกว่าจะมีใคร “ละลาย” หรือยอมแพ้ แล้วทำต่อไปจนกระทั่งมีรูปปั้นน้ำแข็งเพียงรูปปั้นเดียวที่ยังคงตระหง่านอยู่ได้ จากนั้นให้แช่แข็งแล้วละลายต่อตลอดการออกกำลังกาย

ออกกำลังกายตอนนี้ดูข้อมูลการออกกำลังกายสำหรับครอบครัว

ท่าออกกำลังกาย

เริ่มออกกำลังกายไปพร้อมกันทั้งครอบครัว ระหว่างที่เคลื่อนไหวกันอยู่นั้น ให้สลับตากันตะโกนว่า “แข็ง!” พอสิ้นเสียงตะโกน ทุกคนต้องนิ่งเหมือนรูปปั้นน้ำแข็งและพักท่าออกกำลังกายไว้ชั่วคราว ค้างท่าไว้ให้ได้นานที่สุดจนกว่าจะมีใคร “ละลาย” หรือยอมแพ้ แล้วทำต่อไปจนกระทั่งมีรูปปั้นน้ำแข็งเพียงรูปปั้นเดียวที่ยังคงตระหง่านอยู่ได้ จากนั้นให้แช่แข็งแล้วละลายต่อตลอดการออกกำลังกาย

ออกกำลังกายตอนนี้ดูข้อมูลการออกกำลังกายสำหรับครอบครัว
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เกม Family Freeze, เข้าร่วม Nike Training Club

เข้าร่วม Nike Training Club

เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญและเทรนเนอร์ระดับโลกของเราเพื่อช่วยให้คุณคงความแอ็คทีฟและสุขภาพดีไว้เสมอ

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เผยแพร่ครั้งแรก: 7 กรกฎาคม 2563

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