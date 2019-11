Magali Jou AF-1

ALL FOR 1 MOVEMENT

Allt är rörelse. Det är rörelse som driver världen och får den att fungera, förändras och utvecklas. Som dansare vet Magali att ingenting utvecklas utan det där första steget.

"Genom All for 1 Movement vill jag uttrycka kärnan i streetdance – behovet att röra sig. Jag vill skapa medvetenhet i samhället, så att saker kan förändras. Jag vill ge dansarna bättre förutsättningar och visa världen den enorma talang de har. Mitt budskap är: Vakna nu! Tillsammans kan vi förändra världen, vår värld. ALL FOR 1 är en blandning av de tre typer av streetdance som jag har ägnat mig mest åt: dancehall, hiphop och afrodance. Men egentligen kan man säga att den är inspirerad av alla möjliga danser, oavsett genre. Det handlar om att röra sig och att åstadkomma förändring." – Magali Jou

Lär dig stegen nedan!