Träna när du har mens. Frågorna du aldrig ställer

Så här påverkas kroppen av simning, yoga och överdriven träning under mensen
Välkommen till Frågorna du aldrig ställer, där vi ger dig svaren på det du alltid har velat veta om hur du ska träna när du har mens.
Här nedanför svarar vi på frågor om vad man kan och inte kan göra under mensen och hur föräldrar kan prata med sina barn när de ställer liknande frågor.
1) Kan jag göra yoga-inversioner när jag har mens?
2) Kan jag simma när jag har mens?
3) Kan jag få mensen att försvinna genom träning?
1. Kan jag göra yoga-inversioner när jag har mens?
Är det en bra idé att vara upp-och-ner när du har mens? Många inom yogavärlden har nog funderat på det. Först och främst ska vi förtydliga att inversioner är yogapositioner där livmodern vänds helt upp och ner, till exempel huvudstående, skulderstående, plogen eller hjulet. Nu sätter vi igång.
Göra eller inte göra?
Du kanske har hört en yogalärare säga "kom in i barnets position om du har mens"? Många yogautövare menar att inversioner motverkar det naturliga flödet när du har mens. Inom yogan anses menstruation nämligen vara en typ av "apana", det vill säga att energiflödet i kroppen går nedåt, som en naturlig detox för kroppen.
Bör du alltså undvika inversioner under mensen? Rent fysiologiskt finns det inga problem med det, och det finns inga vetenskapliga bevis på att inversioner bör undvikas under mensen. Mensblodet förs ut ur kroppen genom livmoderns sammandragningar, vilket innebär att flödet inte påverkas även om du vänder dig upp och ner.
Å andra sidan är det alltid bra att ta det varsamt. Som vanligt ska du fokusera på vad som känns bra för just din kropp. Menscykeln påverkar olika kroppar på olika sätt, och det kan också variera mellan olika månader, så det finns inget generellt svar på frågan om huruvida du bör undvika inversioner eller inte. Vissa kan bli yra under mensen, och då är det förstås bäst att låta bli. Om du är osäker kan du modifiera positionerna eller hoppa över dem och koppla av lite extra i barnets position. Att skippa inversionerna ett par dagar i månaden är inga problem alls.
2. Kan jag simma när jag har mens?
Ja, det kan du. Absolut. Simma på bara. Vi tar det från början.
Vi förstår rädslan
Vi vet, bara själva tanken på att simma när du har mens är skrämmande. Om du dessutom blöder mycket är rädslan för läckage befogad. Men du behöver inte avstå från att simma i bassänger, sjöar eller hav när du har mens. Var lugn, om du faktiskt skulle läcka blod så späds det snabbt ut i vattnet eller neutraliseras av den kemiska lösningen som används i simbassänger. Som om inget har hänt! Även om du inte slutar blöda bara för att du simmar, så kan känslan av att vara viktlös och sträcka ut kroppen i varje simtag hjälpa till att lindra mensvärken.
Rätt mensskydd
Tamponger, menskoppar, menstrosor, bindor – det viktigaste att tänka på när du väljer mensskydd är att du ska känna dig säker och veta att skyddet håller i vatten. För dig som föredrar tamponger kan det vara klokt att välja en sort med hög uppsugningsförmåga eftersom allt poolvatten innebär att tampongen inte kommer att absorbera mensblodet lika effektivt. Och tänk på att byta ut den när du har simmat klart.
Om du föredrar en menskopp ska du tänka på att tvätta den innan du dyker ner i poolen. Menskoppar är lika bra som tamponger och ska sitta säkert under simträningen. För dig som gillar menstrosor har vi goda nyheter. En del varumärken har tagit fram menstrosor som du kan bära under badkläderna. Och slutligen, om du helst använder bindor bör du välja ett annat mensskydd, eftersom bindor inte är designade för att bäras i vatten.
3. Kan mensen försvinna om jag tränar för mycket?
Du har säkert hört talas om någon som har tränat så hårt att mensen försvann. Vad är grejen med det?
När flödet stannar upp
Föreställningen om att det bara är träningen i sig som får mensen att utebli är en missuppfattning. Du får inte oregelbunden mens om du tränar intensivt men äter tillräckligt. Problemet uppstår först när det finns en obalans mellan energiintag och energiförbrukning.
Mensens frekvens och intensitet kan ge dig ledtrådar om vad som händer i din kropp. Om du tränar superhårt och har oregelbunden mens, eller om den försvinner helt, kan det beror på att kroppen inte får det bränsle den behöver.
Det som händer är att energibalansen rubbas om du inte äter tillräckligt mycket eller inte äter tillräckligt tätt inpå träningen. Det kan leda till att nervceller inaktiveras och inte skickar ut signaler om att producera de hormoner som styr fortplantningssystemet. Det kan i sin tur leda till menstruationsstörningar och amenorré – utebliven mens i tre eller fler månader i följd (det kanske du minns något om från biologilektionerna?)
Ladda upp med bränsle
Det bästa sättet att garantera att du har tillräckligt med energi är att äta regelbundet, aldrig hoppa över en måltid och att välja oprocessad mat. Nötter, frön, smoothies (späckade med proteiner och goda fetter), havrebars, bananer, hummus och grönsaker är alla utmärkta snacks. Middagsrätter med fullkorn, sötpotatis, bönor och linser är också ett bra val. Om du tränar på morgonen kan du ladda upp med gröt och sedan dricka en powersmoothie. Välj det som fungerar för dig, men kom ihåg att din kropp vill ha bränsle efter träningen.