Träna när du har mens. Frågorna du aldrig ställer

Välkommen till Frågorna du aldrig ställer, där vi ger dig svaren på det du alltid har velat veta om hur du ska träna när du har mens.

Här nedanför svarar vi på frågor om vad man kan och inte kan göra under mensen och hur föräldrar kan prata med sina barn när de ställer liknande frågor.

1) Kan jag göra yoga-inversioner när jag har mens?

2) Kan jag simma när jag har mens?

3) Kan jag få mensen att försvinna genom träning?