Sport, tjejer och puberteten

Pubertet och tjejer i sport

Puberteten kan vara förvirrande, så är det bara. Det är en del av utvecklingen och en tid av emotionell och fysisk förändring som kan göra att många känner sig sårbara och osäkra. Det gäller inte minst unga tjejer. Vi samarbetar med Women in Sport, en brittisk välgörenhetsorganisation som fokuserar på att ge kvinnor och tjejer möjlighet att utöva sport och som anser att puberteten är en avgörande tid för att få tonårstjejer att tycka att träning är roligt, givande och hälsosamt. Organisationen grundades 1984 och med omfattande forskning inom området har de gång på gång bevisat att "Tjejer går miste om de livslånga fördelarna med sport." Det är vårt uppdrag att tillsammans ändra på det här.





Pubertet och mens borde inte vara en anledning till att tjejer saknar en aktiv livsstil, men med allt som händer — från mens och utveckling av brösten till kroppslukt och hårväxt — kan puberteten vara tuff att förlika sig med. Allt det här kan påverka tjejers självkänsla, motivation och till och med glädjen med sport.



Forskning utförd av Women in Sport visar exakt det. Av 2,1 miljoner tjejer i åldern 11–16 år i Storbritannien (1) går en stor majoritet miste om sportens fördelar. 34 % av tjejerna sa att de inte deltar i idrott och hälsa i skolan eftersom de inte vill utstå granskande blickar, medan 35 % inte deltar alls på grund av brist på självförtroende. (2) De goda nyheterna: en förändring är på gång. Fortsätt läsa för att se hur vi kan hjälpa vår generations unga tjejer.



Nikes Made to Play uppmuntrar tjejer att visa vägen inom sport. Med fokus att stärka barn på alla nivåer erbjuder de sportbaserade programmen möjligheter till rörelse för 17 miljoner barn, så att de får hälsosammare, lyckligare och mer framgångsrika liv.



I skolan kan svettningar, kroppsbehåring och rädsla för läckage, samt en upplevd brist på kapacitet, leda till att andra elever retas. Och det är den här ångesten över kritik och resultat som djupt kan påverka unga tjejers självkänsla och negativt påverka deras förmåga att vara aktiva.



Women in Sport framhäver att tjejer i mycket mindre utsträckning deltar i lagsport. 48 % av tjejerna i åldern 13–16 deltar i någon form av lagsport minst en gång i veckan, jämfört med 68 % av killarna. (3) I själva verket slutar fler tjejer med sport och träning under tonåren än vid någon annan tidpunkt. Av tjejer i åldrarna 12–14 sa 42 % att de undviker träning när de har mens. (4) Det är denna typ av beteende som skapar vanor som är svåra att bryta senare i livet

