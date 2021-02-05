Sport, tjejer och puberteten

Pubertet, mens och sport
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Pubertet och tjejer i sport
Pubertet, mens och sport
Puberteten kan vara förvirrande, så är det bara. Det är en del av utvecklingen och en tid av emotionell och fysisk förändring som kan göra att många känner sig sårbara och osäkra. Det gäller inte minst unga tjejer. Vi samarbetar med Women in Sport, en brittisk välgörenhetsorganisation som fokuserar på att ge kvinnor och tjejer möjlighet att utöva sport och som anser att puberteten är en avgörande tid för att få tonårstjejer att tycka att träning är roligt, givande och hälsosamt. Organisationen grundades 1984 och med omfattande forskning inom området har de gång på gång bevisat att "Tjejer går miste om de livslånga fördelarna med sport." Det är vårt uppdrag att tillsammans ändra på det här.
Pubertet och mens borde inte vara en anledning till att tjejer saknar en aktiv livsstil, men med allt som händer — från mens och utveckling av brösten till kroppslukt och hårväxt — kan puberteten vara tuff att förlika sig med. Allt det här kan påverka tjejers självkänsla, motivation och till och med glädjen med sport.
Forskning utförd av Women in Sport visar exakt det. Av 2,1 miljoner tjejer i åldern 11–16 år i Storbritannien (1) går en stor majoritet miste om sportens fördelar. 34 % av tjejerna sa att de inte deltar i idrott och hälsa i skolan eftersom de inte vill utstå granskande blickar, medan 35 % inte deltar alls på grund av brist på självförtroende. (2) De goda nyheterna: en förändring är på gång. Fortsätt läsa för att se hur vi kan hjälpa vår generations unga tjejer.
Nikes Made to Play uppmuntrar tjejer att visa vägen inom sport. Med fokus att stärka barn på alla nivåer erbjuder de sportbaserade programmen möjligheter till rörelse för 17 miljoner barn, så att de får hälsosammare, lyckligare och mer framgångsrika liv.
I skolan kan svettningar, kroppsbehåring och rädsla för läckage, samt en upplevd brist på kapacitet, leda till att andra elever retas. Och det är den här ångesten över kritik och resultat som djupt kan påverka unga tjejers självkänsla och negativt påverka deras förmåga att vara aktiva.
Women in Sport framhäver att tjejer i mycket mindre utsträckning deltar i lagsport. 48 % av tjejerna i åldern 13–16 deltar i någon form av lagsport minst en gång i veckan, jämfört med 68 % av killarna. (3) I själva verket slutar fler tjejer med sport och träning under tonåren än vid någon annan tidpunkt. Av tjejer i åldrarna 12–14 sa 42 % att de undviker träning när de har mens. (4) Det är denna typ av beteende som skapar vanor som är svåra att bryta senare i livet
Fördelarna med sport för unga tjejer
Det råder ingen tvekan om att sport stärker flickor. Ännu bättre är att en aktiv livsstil tidigt kan forma tjejers övergång till vuxen ålder på ett positivt och kraftfullt sätt. Forskning utförd av Women in Sport tyder på att om de börjar träna i ung ålder, är de mindre benägna att sluta senare i livet. Det är en av många anledningar till varför vi bör uppmuntra unga tjejer att hålla sig aktiva även när de har mens.
"Motion är ett riktigt bra sätt att minska symtomen och få tjejer att må bättre", säger idrottsforskaren och fil. dr Georgie Bruinvels. Det är tack vare frisättningen av endorfiner, som "kan boosta humöret och hjälpa dig att koppla av". Att sporta tillsammans är ett utmärkt sätt att skapa positiva träningsminnen redan i tidig ålder. För inspiration om hur du börjar kan du kolla in Nike Run-appen för att välja mellan allt från coachade rundor till träningstips som passar alla nivåer. När du har valt din favorit, varför inte göra det till en familjeaktivitet ni gör tillsammans?
Sport och rörelse är också bra för sinnet. Oavsett ålder eller intressen visar fysisk aktivitet tonåringar vad deras sinnen kan klara och vad deras kroppar kan utföra. Sport skapar vänskapsband och minnen som tjejer kan vara stolta över. De lär sig behålla lugnet under press och att hantera stress, och hur man hanterar både motgångar och medgångar. Ovärderliga egenskaper för kommande framgångar.
Från disciplin och fokus till förmågan att vara lagspelare, det är en hälsosam mental inställning som underlättar övergången från skola till arbetsliv. Förutom att höja energinivån hjälper träning också till att rensa tankarna och förbättra sömnen och humöret. Women in Sport har visat att 42 % av arbetande kvinnor instämmer i att en aktiv livsstil gör det lättare att behålla lugnet under stressiga arbetsperioder. (5)
Positiva förebilder och tränare kan göra lek och sport mer lättillgängligt för tjejer. Motiverande, stärkande och inspirerande tjejer kan hjälpa till att bygga upp självförtroendet både på och utanför planen, och öka chanserna till fortsatt träning och kunna se de fördelar det bär med sig senare i livet.
Gör sporten rolig för tjejer nu och i framtiden genom att kolla in vår Made to Play-guide till att coacha tjejer. Det är en del av Nikes Made to Play-projekt att få barn att röra på sig så att de kan leva friskare, lyckligare och mer framgångsrika liv.
Det här kan föräldrar göra för att hjälpa till
Föräldrar kan se till att deras döttrar får chansen att hålla på med sport och ta del av dess oändliga fördelar, under puberteten och i vuxen ålder. Låt oss titta på några enkla steg som kan göra dem redo för lek och träning.
1. Börja prata tidigt
Du behöver inte vänta tills ditt barn har kommit in i puberteten för att prata om den. Fil. dr Georgie Bruinvels, expert inom kvinnlig idrottsvetenskap: "Vi måste bryta tabun runt mens och ändra tjejers och killars attityder till menstruation." Ju mer man utforskar ungdomstiden tillsammans, allt från att namnge kroppsdelar till fysiska förändringar som blödningar och behåring, desto mer normaliserad blir mensen och puberteten. Att påminna tjejer om att de inte är ensamma och att prata om sin egen erfarenhet av puberteten kan hjälpa till att bygga upp deras självförtroende och kroppssjälvkänsla när de lär sig att acceptera sitt nya utseende.
2. Svettas tillsammans
Data från Women in Sport avslöjar att en aktiv mamma är mer benägen att uppfostra en aktiv dotter. Faktiskt är sannolikheten dubbelt så stor att tjejer med fysiskt aktiva mammor också börjar sporta. Och det är sex gånger mer sannolikt att barn med två föräldrar som är involverade i sport börjar med någon form av sport. Genom att tidigt och tillsammans börja med en sport kan din dotter se dig ge uttryck för din tilltro till din kropp under hela din menstruationscykel. Det här kommer inte bara att hjälpa till att normalisera mensen, utan också lugna den ångest som är knuten till de första åren av puberteten. Varför inte börja med en rolig partnerträning tillsammans från Nike Training Club-appen? Den här tiden tillsammans kan uppnå mål och skapa minnen, men också belysa eventuella problem din dotter har. Varför inte testa Träningskollektionen För hela familjen? Den har något för alla, oavsett din erfarenhet eller nivå.
3. Dumpa tävlings- och resultathetsen
I en tid då tonårstjejer känner trycket av att se ut på ett visst sätt och vara bäst, kan roliga och nya möjligheter göra det kul att sporta igen. Från bergsklättring med vänner till en löprunda på stranden. Ett nytt perspektiv på fysisk aktivitet kan minimera känslan av tävlings- och resultathets som unga tjejer känner. Att sporta tillsammans är ett utmärkt sätt att skapa positiva träningsminnen redan i tidig ålder. För inspiration om hur du börjar kan du kolla in Nike Run-appen för att välja mellan allt från coachade rundor till träningstips som passar alla nivåer. När du har valt din favorit, varför inte göra det till en familjeaktivitet ni gör tillsammans? Kom ihåg att det inte finns något sätt att vara aktiv på som är mer rätt än något annat. Så länge pulsen går upp, räknas det.
4. Förstå att träning lindrar menssymtom
Medan mens och PMS-symtom är vanliga anledningar till att tjejer väljer bort att sporta, är sanningen att fysisk aktivitet faktiskt kan hjälpa till att lindra kramper. Allt tack vare de humörboostande hormonerna som kallas endorfiner, som fungerar som ett naturligt smärtstillande medel.
Det finns ingen anledning till att tjejer inte ska träna när de har mens, utan det kan faktiskt hjälpa dem att må bättre, de behöver bara rätt utbildning och uppmuntran för att göra det, säger idrottsforskaren och fil. dr Georgie Bruinvels.
5. Förbered dem för idrott och hälsa-undervisningen
Att sporta och träna under mensen kan vara ångestladdat. Women in Sport rekommenderar att hjälpa tjejer att planera i förväg. Att ha strategier för att bättre kunna delta i sport och träning kan hjälpa tjejer att känna sig mer självsäkra och mer benägna att delta.
Women in Sport fann att 42 % av tjejerna i åldern 12–14 sa att de undviker träning när de har mens (6), medan 36 % av 13–16-åringarna inte uppfyller sin rekommenderade dagliga aktivitet på 60 minuter (7). Att packa sportväskan med mensskydd och toalettartiklar i förebyggande syfte och diskutera vikten av att byta mensskydd direkt före och efter träning kan betyda otroligt mycket för deras självförtroende. Andra väsentligheter inkluderar, deodorant och rätt kläder, inklusive rätt sport-BH och ett par reservbyxor.
Medan mens, och puberteten, kan vara en knepig tid för vem som helst, kan det vara en stor tillgång att få en förståelse för din kropp. Att ha koll på som menstruationscykel är inte bara att känna kontroll över sin kropp utan också över sin fysiska aktivitet. Att föreslå att tjejer ska hålla koll på sina hormonella förändringar kan förbättra deras förhållande till sin kropp och fysisk aktivitet, samtidigt som det försäkrar dem om att allt de upplever är normalt.
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Den här artikeln skrevs i samarbete med Women in Sport. Vill du veta mer? På deras webbplats finns massor av information.
(1) Women in Sport extrapolated from the Active Lives CYP survey Sport England data 2018-19
(2) Joint – WiS & YST 2017
(3) Active Lives CYP survey
(4) Our joint research – WiS & YST 2017
(5) Primary WiS research
(6) Youth Sport Trust and Women in Sport, Girls Active Survey 2017
(7) Sport England Active Lives Children and Young people Survey 2018