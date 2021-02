Sport, tjejer och puberteten

Fördelarna med sport för unga tjejer

Det råder ingen tvekan om att sport stärker flickor. Ännu bättre är att en aktiv livsstil tidigt kan forma tjejers övergång till vuxen ålder på ett positivt och kraftfullt sätt. Forskning utförd av Women in Sport tyder på att om de börjar träna i ung ålder, är de mindre benägna att sluta senare i livet. Det är en av många anledningar till varför vi bör uppmuntra unga tjejer att hålla sig aktiva även när de har mens.



"Motion är ett riktigt bra sätt att minska symtomen och få tjejer att må bättre", säger idrottsforskaren och fil. dr Georgie Bruinvels. Det är tack vare frisättningen av endorfiner, som "kan boosta humöret och hjälpa dig att koppla av". Att sporta tillsammans är ett utmärkt sätt att skapa positiva träningsminnen redan i tidig ålder. För inspiration om hur du börjar kan du kolla in Nike Run-appen för att välja mellan allt från coachade rundor till träningstips som passar alla nivåer. När du har valt din favorit, varför inte göra det till en familjeaktivitet ni gör tillsammans?



Sport och rörelse är också bra för sinnet. Oavsett ålder eller intressen visar fysisk aktivitet tonåringar vad deras sinnen kan klara och vad deras kroppar kan utföra. Sport skapar vänskapsband och minnen som tjejer kan vara stolta över. De lär sig behålla lugnet under press och att hantera stress, och hur man hanterar både motgångar och medgångar. Ovärderliga egenskaper för kommande framgångar.



Från disciplin och fokus till förmågan att vara lagspelare, det är en hälsosam mental inställning som underlättar övergången från skola till arbetsliv. Förutom att höja energinivån hjälper träning också till att rensa tankarna och förbättra sömnen och humöret. Women in Sport har visat att 42 % av arbetande kvinnor instämmer i att en aktiv livsstil gör det lättare att behålla lugnet under stressiga arbetsperioder. (5)



Positiva förebilder och tränare kan göra lek och sport mer lättillgängligt för tjejer. Motiverande, stärkande och inspirerande tjejer kan hjälpa till att bygga upp självförtroendet både på och utanför planen, och öka chanserna till fortsatt träning och kunna se de fördelar det bär med sig senare i livet.



Gör sporten rolig för tjejer nu och i framtiden genom att kolla in vår Made to Play-guide till att coacha tjejer. Det är en del av Nikes Made to Play-projekt att få barn att röra på sig så att de kan leva friskare, lyckligare och mer framgångsrika liv.