Min pappa har aldrig varit en del av mitt liv. Och när jag kände mig ensam på college bubblade alla känslor från barndomen upp igen och jag kände mig oönskad och övergiven. Jag började träna för mycket för att komma undan känslorna och ganska snart drog jag på mig en stressfraktur i foten så att jag inte ens kunde träna. Sedan fick jag en annan mindre skelettskada. Och efter det drabbades jag av hjärtproblem.



Det var en oerhört tuff tid för mig.



Det var tur att jag hade min coach. Hon såg till att jag fick träffa en idrottspsykolog som lärde mig att navigera bland allt som pågick i mitt liv. Jag lärde mig att inse att vi alla har impulser som drar oss i olika riktningar, både positiva och negativa. Och med lite övning kan vi bli bättre på att välja vilka vi ska följa. Vi kan välja att visa en positiv attityd och arbeta hårt.



Jag tror att du också skulle kunna få bra hjälp av en idrottspsykolog eftersom jag funderar på om du kanske också tampas med gamla undangömda problem som kommer upp till ytan nu när du plötsligt står utan ditt vanliga stödnätverk.



Någonting hindrar dig från att njuta av att delta i sporten du älskar. Du är skyldig dig själv att ta reda på vad. När du vet det kan du börja jobba med att älska dig själv och sträva efter utmärkta resultat i allt du gör.



Jag har en känsla av att du egentligen känner dig tacksam över att få gå i skolan och tacksam över att få vara med i laget. Lyssna på den impulsen och låt den visa dig vägen vidare.



Coach Fargas