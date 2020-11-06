Tolka innehållsförteckningar på livsmedel som en dietist

01. Granska framsidan.

Tänk på framsidan av förpackningen som en reklam: Företaget använder den ytan för att sälja något, snarare än att bara informera dig. Många påståenden som används på förpackningar, som "ekologisk", "god källa till" eller liknande är noga reglerade och har strikta definitioner, medan annat språkbruk som "naturlig" eller "tillverkad med äkta X och Y" kan vara vilseledande.



Självklart kan sådana här påståenden påverka din uppfattning om hur hälsosam en produkt är. Men även om påståendena är sanna, så är de inte nödvändigtvis att likställa med hög näringskvalitet, enligt en studie i "Journal of Public Policy & Marketing". Till exempel kan ett livsmedel vara fettsnålt eller glutenfritt, men om glutenfria eller fettsnåla livsmedel är bra eller dåliga för dig är något som bara en läkare eller dietist kan avgöra. Dessutom kan sådana här livsmedel ha andra dåliga egenskaper, som du kan läsa om nedan.



Forskare brukar kalla det här fenomenet för "hälsoglorian". Det betyder att du antar att en produkt är bra för dig baserat på påståenden. Sanningen är att "ju fler påståenden du ser på livsmedel, desto fler varningsflaggor bör du se", säger Maciel. "Ta spenat till exempel. Du ser sällan någon som använder marknadsföringstrick för att sälja spenat. Den säljer sig själv."



02. Dubbelkolla alla påståenden.

Om förpackningen skriker ut till exempel "fibrer", ska du titta på innehållsförteckningen för att se hur många gram fibrer produkten innehåller. En "god källa" till något behöver innehålla minst 10 procent av det rekommenderade dagliga intaget (för fibrer är det 2,5–3 gram), medan en "hög" eller "utmärkt källa" innehåller ytterligare 20 procent (det vill säga 5 gram eller mer), säger Maciel.



Kontrollera sedan listan av ingredienser för att se om fibrerna kommer från en naturligt förekommande källa, så som fullkorn, baljväxter eller frukt och grönsaker eller om källan är oidentifierbar och har tillförts för att öka fiberinnehållet, som psylliumfröskal eller cellulosa. Granska proteininnehållet på samma sätt. Leta efter hela, riktiga livsmedel, som ärtor istället för ärtproteinisolat. "Mat i sin naturligt förekommande form är nyttigare för oss eftersom den ofta innehåller mer näringsämnen och har färre kalorier", säger Maciel.



Gör det här testet med alla påståenden om näringsinnehåll som du ser. Om resten av förpackningen ger stöd åt vad som syns på framsidan kan du titta närmare på det livsmedlet. Om märkningen inte ger stöd åt framsidan bör du överväga att ställa tillbaka produkten på butikshyllan. Företaget kan försöka vilseleda dig.