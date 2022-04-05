Så tillverkas Nike Air av internt återvunnet material

Vad består Air-dämpning av egentligen? Det innehåller två huvudkomponenter. Den första av dem är termoplastisk polyuretan (TPU), en slitstark och återvinningsbar typ av plast.



"TPU kan inte återvinnas i all oändlighet, men vi återvinner den gång på gång i vår process", säger Makely Lyon, som är ansvarig för hållbarhetsprogrammet. Tack vare årtionden av erfarenhet har vi förfinat vår process för att återvinna och återanvända mycket av det som annars skulle vara kasserat restmaterial.



TPU-plasten blir Air-enhetens skal som sedan fylls på med den andra huvudkomponenten: gas. Det kanske låter konstigt, men visste du att luften vi andas består av en blandning av gaser? Nike Air innehåller också gas. Förr i tiden använde vi en gas som heter svavelhexafluorid (SF6) som inte vara bra för miljön.