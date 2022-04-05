Så tillverkas Nike Air av internt återvunnet material

Full Circle: Så här återskapas Air med intern återvinning
Innovation
Följ med bakom kulisserna och se hur Nike Air-enheter återvinns om och om igen.
Presenterad av Move To Zero: Nikes resa mot noll koldioxidutsläpp och noll avfall för att säkra sportens framtid.
Nike Air-dämpning är sedan länge känd för sin design och bekväma känsla, men du kanske inte vet att storyn inkluderar decennier av innovation med hållbarhetstänk. Det är sant. Ända sedan starten har Nike hela tiden förbättrat tekniken med trycksatt luft för att minska avtrycket på planeten.
"Ända sedan början har vi lanserat många osynliga förbättringar till vår mest synliga teknik", säger Mitesh Patel, som är ansvarig för tillverkningsprocesserna på Air Manufacturing Innovation-avdelningen (AirMI). "Målet är att aldrig förändra vissa element – så som utseende och känsla – men att hela tiden förbättra tillverkningsprocessen."
Hur går det till?
"Att skapa Air är som att baka en kaka", säger Mitesh. "Olika kakor behöver olika recept och Nike har många olika sorters Air. Varje gång vi utvecklar en ny design måste vi också ta fram maskiner och processer som kan göra verklighet av designen. Ingredienserna är desamma, men metoderna skiljer sig åt."
Följ med och lär dig hur man bakar den här innovativa kakan. Kan du se hur vi får in ansvarsfull tillverkning i processen?
Restmaterial från tillverkningsprocessen återvinns för tillverkning av nya Air-enheter. Här syns en glimt
av vår egen process från AirMI-avdelningen i Beaverton, Oregon i januari 2022.
Samla in ingredienserna
Vad består Air-dämpning av egentligen? Det innehåller två huvudkomponenter. Den första av dem är termoplastisk polyuretan (TPU), en slitstark och återvinningsbar typ av plast.
"TPU kan inte återvinnas i all oändlighet, men vi återvinner den gång på gång i vår process", säger Makely Lyon, som är ansvarig för hållbarhetsprogrammet. Tack vare årtionden av erfarenhet har vi förfinat vår process för att återvinna och återanvända mycket av det som annars skulle vara kasserat restmaterial.
TPU-plasten blir Air-enhetens skal som sedan fylls på med den andra huvudkomponenten: gas. Det kanske låter konstigt, men visste du att luften vi andas består av en blandning av gaser? Nike Air innehåller också gas. Förr i tiden använde vi en gas som heter svavelhexafluorid (SF6) som inte vara bra för miljön.
"Redan på 90-talet insåg vårt team vikten av att sluta använda SF6 på grund av gasens mycket höga globala uppvärmningspotential", säger Makely. "Det krävde åratal av innovationer. Men sedan 2006 är vi SF6-fria och använder enbart kvävgas."
Vi valde kvävgas eftersom ungefär 78 procent av jordens atmosfär består av den gasen. Syre står för endast ungefär 21 procent. Så om någon kvävgas läcker ut under tillverkningsprocessen har det mindre inverkan på miljön än vårt tidigare val av gas.
Har du fått reda på allt du behöver veta om gas och plast? Bra.
Nu skapar vi lite Air!
Steg 1: Sätt ihop två TPU-ark och värm upp dem till rätt temperatur. Värmen gör den stela TPU:n smidig så att du kan forma den till rätt form och försluta den – lufttätt så klart.
Steg 2: Avlägsna Air-enheterna från formen när de stelnat och trimma bort överflödig TPU för att få exakt rätt form. Glöm inte att spara restmaterialet. Det behövs i sista steget.
Steg 3: Injicera den anspråkslösa ingrediensen kvävgas. Det är det som fyller de vackra TPU-skalen och som ger studsen vi älskar.
Steg 4: Ta allt rent restmaterial (vilket är mer än 90 procent) och mal ner det. Smält det sedan för att skapa nya TPU-ark. Börja sedan om igen och låt Air fortsätta tillverkas i en oändlig cirkel.
Det var det hela, Air-enheterna är redo för att ge dig dämpning i steget och tillföra en dos återvunnet material till din sko.
Lade du märke till hållbarhetstänket? Genom att använda kvävgas istället för SF6 hjälper vi till att minska utsläppet av växthusgaser. Och att vi återanvänder allt TPU-restmaterial har gjort att vi årligen slipper slänga mer än 27 ton restmaterial från tillverkningsprocessen på soptippen.
AirMI-medarbetare, från vänster till höger: Makely Lyon, Ana Castaneda, Mitesh Patel och Jordan Binkerd.
Enligt Makely är allt en del av AirMI:s "långa historik inom innovation för att minska avtrycket på planeten."
Och med den historiken är det här bara början.
"Vi gör saker som vi knappast trodde var möjliga för tio år sedan. Det är människor som är drivkraften. Utan dem och deras idéer kan vi inte skapa Air."
Mitesh Patel
Ansvarig för tillverkningsprocesserna på Air Manufacturing Innovation-avdelningen (AirMI)
För mer information: Besök Nike.com/Sustainability för att följa varje steg på vår Move to Zero-resa och upptäcka nya sätt att utvecklas tillsammans.
Foto: Ariel Fisher
Text: Sallie Stacker