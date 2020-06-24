Så här väljer du rätt löparskor

Nu har du gått igenom allt ovan för att hitta din perfekta sko. Bra jobbat! Tyvärr behöver du kanske gå igenom den igen snart. "En sko är litegrann som en muskel", förklarar Klein. "När en muskel blir uttröttad förlorar den sin funktion. Så när en sko blir nött eller utsliten förlorar strukturen sin integritet och kan inte längre bidra med sin funktion".



De flesta löparskor går att använda i mellan 50 och 80 mil, beroende på hur du springer, säger Welch. Men ett för långt löpsteg, överdriven pronation och att landa för långt fram eller för långt bak på skon kan leda till att yttersulan slits ut snabbare, säger han.



Ett enkelt sätt att avgöra när det är dags att byta ut dina skor är att vara uppmärksam på hur de känns, enligt Fitzgerald. "Fundera på om de fortfarande ger dina fötter och underben samma stöd och dämpning som tidigare", säger han. Om svaret är nej och du kan se tydliga tecken på slitning i sulan så är det dags för ett nytt par.



Om du har tur är din favoritdesign fortfarande tillgänglig så att du bara kan gå och köpa ett nytt par. Om versionen har uppdaterats är det en bra idé att prova dem för att se till att alla ändringar till passformen fortfarande passar dig. De goda nyheterna är att eftersom du har gått igenom den här listan så vet du nu vad du letar efter.



Nu är det dags att gå och shoppa.