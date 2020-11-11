En nybörjarguide till yoga-inversioner

Du kanske främst ville ha den bokstavliga definitionen – alla yogapositioner där huvudet är lägre ner än hjärtat – men Brandens perspektiv ger något mycket viktigare än så. Det svarar på frågan om varför du ska integrera inversioner i din yogapraktik.



Utöver allt som Collinsworth nämner, ger inversioner dessutom stora psykiska och fysiska fördelar. En pilotstudie som publicerades i BMC Research Notes visade att efter ett yogaprogram på åtta veckor, där deltagarna ökade tiden de tillbringade i inversioner gradvis från 7 till 20 minuter, hade majoriteten av deltagarna märkbart större HRV (heart rate variability) på kvällarna. Det betyder att de hade en längre period av aktivitet i det parasympatiska nervsystemet, det vill säga kroppens "rest-and-digest"-läge, när pulsen, blodtrycket och stressnivåerna går ner, musklerna slappnar av och energinivåerna går upp. Kort sagt –inversioner kan ha en återhämtande effekt på det autonoma nervsystemet.