Därför ska du inkludera kroppsträning i din träningsrutin

En hund som går på bakbenen: jättekul (och guld på sociala medier). En vuxen människa som kryper omkring på alla fyra? Inte riktigt lika kul, men det har överraskande fördelar. Vi berättar.

Att röra sig på alla fyra, på samma sätt som ett husdjur eller litet barn kallar vi för Quadrupedal Movement Training (QMT) eller primala rörelser. Det här är ett funktionellt rörelsemönster som funnits lika länge som människan själv. Träningsformen innehåller mer än bara krypövningar, till exempel Bear Plank, Crab Walk, Inchworm och Striking Scorpion (alla finns att hitta på YouTube). Du har säkert hört talas om nedåtgående hunden och grodhopp? De räknas också som QMT-övningar. (Lägg märke till att alla övningarna har djurnamn i sig. Det är ingen slump.)

Alla de här övningarna kräver att du rör dig på alla fyra, vilket du förmodligen inte gör så ofta. Och även om det kanske känns eller ser fånigt ut kan den här typen av träning ha flera stora fördelar. Till exempel: