Hur träning påverkar immunsystemet

Snabb biologilektion: Immunsystemet består av ett omfattande nätverk av celler och proteiner som fungerar som det första och bästa försvaret mot skadliga virus och bakterier. För att stärka immunsystemet bör du fokusera på hälsosamma vanor som direkt påverkar nätverket – i det här fallet träning.



"Både konditions- och styrketräning förbättrar cirkulationen av viktiga immunceller vilket minskar risken för infektion", säger David C Nieman, doktor i folkhälsa, medlem av American College of Sport och professor i biologi vid Appalachian State Universitys North Carolina Research Campus. Han publicerade nyligen en rapport i "Exercise Immunology Review".



Rörelse, i synnerhet 30 minuter av måttlig till intensiv träning aktiverar viktiga immunceller (neutrofiler, monocyter, naturliga mördarceller, mördar-T-celler) genom att föra dem till "baser i periferin (mjälten, lymfkörtlarna, benmärgen) och ut i blod- och lymfkärlen så att de cirkulerar genom kroppen i ett högre tempo än normalt. Det här ger cellerna bättre möjlighet att försvara kroppen mot virus och bakterier. "Aktivitet stimulerar också makrofagernas funktion (en annan viktig typ av immunceller), vilket förbättrar försvaret mot virus", säger Nieman.



Enligt Nieman är det bra att ha alla de här soldaterna utskickade eftersom de måste träffa på ett virus innan de kan reagera på det och skapa en anfallsplan. När du hoppar över din dagliga promenad eller träning och stannar i sängen eller sitter vid skrivbordet hela dagen är det bara en mycket liten mängd immunceller som cirkulerar. De starkaste försvararna aktiveras aldrig och det kan leda till ett dåligt immunskydd.



Det är inte bara viktigt att du rör på dig utan också hur du gör det. Kommer du ihåg att vi sa att träning skapar stress i kroppen? Det finns en idealisk aktivitetsnivå: precis tillräckligt för att mobilisera din försvarsarmé, men inte så mycket att den stannar upp (på grund av för mycket inflammation). Så här gör du för att hitta den.