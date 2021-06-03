Points of Play: Framtidens breakdance

Den här stranden är breakdancens framtid
Community
Atleter i Dakar, Senegal visar upp halsbrytande moves bland vågorna.
Points of Play är en serie som zoomar in på platser där sporten länkar samman lokala communitys.
Den västafrikanska kuststaden Dakar omges av havet från tre håll. Stränderna här utgör en självklar samlingsplats för sport och kreativitet. På Yoff Beach sträcker sig sanden längs den norra kusten av Senegals huvudstad och varje dag kan man se fiskare komma i land med dagens fångst medan surfare utmanar de svallande vågorna. Löpare joggar förbi en spontan fotbollsmatch och får akta sig för flygande bollar. Ett team brottare övar parvis med solen gassande över ryggarna. Och mitt i allt detta hittar vi en ovanlig strandaktivitet: breakdance.
Xavier Goudiaby gör en "salto costal" medan tidvattnet rör sig utåt.
Den här akrobatiska formen av streetdance skulle troligen vara ett överraskande inslag på de flesta stränder – men inte här. Dansarna som vanligtvis tränar på gym eller på stan har blivit en naturlig del av det aktiva strandlivet på Yoff. Här träffas de för att träna och uppträda i sanden vilket både förbättrar deras moves och imponerar på förbipasserande.
"Jag kommer ofta hit för att titta på alla sportaktiviteter på stranden", säger Amadou Sow, en återkommande besökare på Yoff Beach. Amadou säger att han är imponerad av hur skickliga dansarna på Yoff är och han tror att deras strandträning kommer att kunna leda dem raka vägen mot en professionell breakdance-karriär. "Breakdance är fantastiskt. Det är väldigt kul att titta på", säger han.
Genom att träna bland vågorna har Power Crew hittat en form av kombinationsträning som hjälper dem att bygga upp uthållighet och smidighet.
"Vi har solidaritet … Det finns mycket kraft i det här."
Xavier Goudiaby
Francis Bampoky (längst fram till vänster) hjälper Xavier att göra en "salto" medan resten av Power Crew tittar på från vågorna.
Sedan 2013 har strandens besökare kunnat uppleva Power Crew, en grupp med sju dansare som träffas på Yoff Beach två eftermiddagar i veckan för att träna och förbättra sina energifyllda streetuppträdanden. "Sandträning bygger uthållighet och styrka", säger gruppens 27-årige ledare, Xavier Goudiaby. "Så vi tänkte 'Varför inte dansa här?' När vi sedan återgår till fast mark under fötterna märks det att vi är snabbare."
Gruppen upptäckte att det ojämna underlaget med ständigt skiftande sand i kombination med det inbyggda motståndet i grunt vatten hjälpte dem att optimera sin smidighet och styrka och då kunde de lägga mindre tid på gymmet med kombinationsträning. "I sanden gör vi redan det", säger Xavier och som för att bevisa hur effektivt metoden tar deras moves till nästa nivå, gör han en smidig bakåtvolt över strandlinjen.
Demba Ndiaye avslutar ett streetperformance med Power Crew och lokala ungdomar samlas omkring dem för att se och lära sig.
Demba Ndiaye, 24, säger att hans intresse för sporten väcktes när han "besökte ett internetkafé och såg videoklipp med breakdance". Med hjälp av videoklippen började han träna själv, utan musik på en basketplan och lärde sig tekniken. Xavier såg Demba träna en dag 2019 och erbjöd honom en plats i Power Crew.
Breakdance har varit på uppgång i Dakar sedan 80-talet då hiphopmusiken spred sig till den senegalesiska kulturen via franska tv-program och musikaliska souvenirer som fördes in i landet från USA. Idag kan lokalbefolkningen nästan dagligen se grupper som Power Crew uppträda i staden. Barn och ungdomar samlas och väntar tålmodigt på en chans att be proffsen om tips, till exempel på hur man gör en bra headstand.
Emmanuel Goudiaby gör en "clash" under ett träningspass.
Trots att dansstilen funnits i och omkring Dakar i flera decennier är det först på senare tid som organiserad breakdance hittat ut till stadens stränder. Och eftersom det är en plats dit många kommer för att träna känner dansarna sig som hemma. "Yoff Beach är lätt att ta sig till", säger Furbain Poaty, en regelbunden strandbesökare. "Hit kommer atleter från hela Dakar för att träna, eftersom stranden är så bred."
Yoff passar också väldigt bra för atleter, säger Furbain, eftersom stranden inte är stenig och de vidsträckta vidderna av len sand är mjukare att falla på.
På Yoff tränar Xavier och resten av gruppen ofta vid sidan av andra strandbesökare. De säger att de hoppas att deras närvaro på stranden kan skapa uppmärksamhet kring sporten och kanske locka fler att börja dansa. "Vi kommer till stranden för att fler ska upptäcka breakdance", säger Joel Mané, tidigare medlem i Power Crew som nu hjälper till att driva gruppen. "Vi vill dela med oss av det vi gör till andra människor.”
Ibland ställer nyfikna strandbesökare frågor om gruppens halsbrytande moves. "De undrar om de också kan göra det", säger Xavier, och syftar till att dansa breakdance på stranden. "Och vi svarar 'Självklart'."
Senegaleserna beskriver ofta sitt land som "pays de la Teranga", vilket fritt översatt betyder "ett land som välkomnar och respekterar dig". På Yoff Beach välkomnar lokala atleter varandra att delta i sina sporter och hälsar med ett "Nagadef?" vilket betyder "Hur är läget?" på det lokala språket wolof. Dagens fångst körs ut till restauranger och butiker med häst och vagn från stranden. "Vi har solidaritet", säger Xavier om platsen. "Folk säger 'Det finns mycket kraft i det här'", tillägger han om sporten.
Xavier gör ett "freeze Y" på Yoff Beach.
På stranden känner sig alla välkomna. Och även om stranden kanske låter som en oväntad plats för breakdance passar det egentligen alldeles utmärkt: Danskulturen inom hiphop har sina rötter i traditionell afrikansk dans. Så när breakdancen dyker upp i Dakar på platser som Yoff Beach kan man säga att den hittat hem.
Text: Kimiya Shokoohi
Foto: John Wessels
Publicerades i: september 2020