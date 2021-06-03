Points of Play: Framtidens breakdance

Den här akrobatiska formen av streetdance skulle troligen vara ett överraskande inslag på de flesta stränder – men inte här. Dansarna som vanligtvis tränar på gym eller på stan har blivit en naturlig del av det aktiva strandlivet på Yoff. Här träffas de för att träna och uppträda i sanden vilket både förbättrar deras moves och imponerar på förbipasserande.



"Jag kommer ofta hit för att titta på alla sportaktiviteter på stranden", säger Amadou Sow, en återkommande besökare på Yoff Beach. Amadou säger att han är imponerad av hur skickliga dansarna på Yoff är och han tror att deras strandträning kommer att kunna leda dem raka vägen mot en professionell breakdance-karriär. "Breakdance är fantastiskt. Det är väldigt kul att titta på", säger han.