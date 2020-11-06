Fördelarna med varma och kalla bad

Men, låt oss säga att du gjort ett intensivt träningspass och vill ha omedelbar lindring? Då kanske du ska göra tvärtom, som LA Lakern LeBron James och den portugisiska fotbollsspelaren Cristiano Ronaldo som lagt upp bilder av sig själva i isbad. Enligt Dalleck kan den här metoden med kallvattenbad hjälpa ibland om du vet att du kommer att få träningsvärk och vill ha svalkande lindring, t.ex. genast efter första bootcamp-passet efter ett långt uppehåll. Men han varnar att efter vissa typer av träningspass kan isbad göra mer skada än nytta. En liten studie som nyligen publicerades i "Journal of Applied Physiology" visade att kallvattenbad efter styrketräning i själva verket kunde hämma muskeltillväxten.



Enligt en granskning är det bästa, om du väljer att prova isbad, att bada i 11 till 15 minuter, i en temperatur på mellan 11 och 15 grader. Teorin är att iskallt vatten, precis som ibuprofen, minskar träningsvärken genom att blockera den inflammatoriska processen orsakad av träning. En del forskning antyder att kallt vatten kan minska smärtan i upp till fyra dagar efter träningen.



Ingen kan väl påstå att isbad är avkopplande. Men de kan ändå ge dig tillfälle att jobba på din mentala inställning och hitta ett inre lugn. Det säger i alla fall Josh Bridges, en professionell atlet och före detta U.S. Navy SEAL. Han liknar det vid meditation. "Genast när jag vaknar varje morgon går jag och sätter mig i min kalla badtunna utomhus. Vattnet där är antagligen en grad varmt. Jag är tvungen att krossa isen som bildats på ytan och sen sätter jag mig i vattnet i 4 minuter och andas", säger han. "Om jag klarar det här blir resten av dagen en lätt match."