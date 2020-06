Börja nå dina mål

Använd de här tipsen för att nå dina hälsomål.

Du har satt upp dina mål och nu är det dags att göra de hälsosamma valen till en vana med de här enkla tipsen från Ryan Flaherty, Nikes Senior Director of Performance.



Du vet vad du vill – träna regelbundet, äta bättre och sova mer. Men hur ska du uppnå dessa mål? Förverkliga dina ambitioner genom att hantera dina mål som vanor: Ge dem en specifik, bestämd plats i dina dagliga rutiner, säger Ryan Flaherty, ansvarig chef för Nike Performance. Det innebär att du skriver in vanan (som att träna yoga eller förbereda måltider) i din kalender, precis som du skulle göra med ett läkarbesök eller jobbmöte.



Ju fler detaljer du lägger in, desto mer troligt är det att du kommer att lyckas hålla din nya vana. Skriv upp precis vad du vill åstadkomma och gör det till en återkommande påminnelse – kanske planerar du in fem kilometers löpning utomhus varje måndag eftermiddag eller en tur till stan för att köpa färska grönsaker varje söndagsmorgon.