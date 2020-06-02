Så här kan du börja nå dina mål
Mental inställning
med Nike Training
Använd de här tipsen för att nå dina hälsomål.
Du har satt upp dina mål och nu är det dags att göra de hälsosamma valen till en vana med de här enkla tipsen från Ryan Flaherty, Nikes Senior Director of Performance.
Du vet vad du vill – träna regelbundet, äta bättre och sova mer. Men hur ska du uppnå dessa mål? Förverkliga dina ambitioner genom att hantera dina mål som vanor: Ge dem en specifik, bestämd plats i dina dagliga rutiner, säger Ryan Flaherty, ansvarig chef för Nike Performance. Det innebär att du skriver in vanan (som att träna yoga eller förbereda måltider) i din kalender, precis som du skulle göra med ett läkarbesök eller jobbmöte.
Ju fler detaljer du lägger in, desto mer troligt är det att du kommer att lyckas hålla din nya vana. Skriv upp precis vad du vill åstadkomma och gör det till en återkommande påminnelse – kanske planerar du in fem kilometers löpning utomhus varje måndag eftermiddag eller en tur till stan för att köpa färska grönsaker varje söndagsmorgon.
"Förverkliga dina ambitioner genom att hantera dina mål som vanor: Ge dem en specifik, bestämd plats i dina dagliga rutiner"
Ryan Flaherty, Nike Senior Director of Performance
Det låter enkelt, men det kan ha en dramatisk effekt. Genom att skapa den här sortens förutsägbarhet kring dina ambitioner, tar du kontroll över din tid och vänjer dig vid att skapa nya vanor som får in dig på rätt spår.
Koppla ihop nya vanor med dina gamla
Tänk på alla dagliga vanor du har som du knappt behöver fundera över att du ska göra: borsta tänderna, leta reda på vad du ska se på tv i kväll. Föreställ dig nu att du varje gång du gjorde någon av de där gamla inrutade vanorna samtidigt passade på att lägga till en hälsosam vana som du skulle vilja börja med.
Vill du styrketräna regelbundet? Gör squats varje gång du borstar tänderna. Försöker du arbeta på din rörlighet? Använd din skumrulle medan du tittar på tv. Genom att koppla din nya vana till en befintlig får du automatiskt en påminnelse om att genomföra den och då blir det lättare att nå dina mål på lång sikt.