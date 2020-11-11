Borde jag verkligen springa idag? Så här tar du reda på svaret

När du funderar över om du ska springa kan du fråga dig själv: Hur kommer jag att må av den här löprundan?



Det rådet ger Shalane Flanagan, fyrfaldig OS-atlet och coach för Bowerman Track Club. "Om löpningen känns stressande, om någonting gör ont eller om du inte tror att rundan kommer att göra din dag bättre är det enkla svaret: Idag borde du inte springa", säger hon.



Flanagan som nyligen återhämtat sig efter två knäoperationer säger att hon själv använder sig av den här frågan ofta. "Jag måste lyssna på kroppens signaler och ha ett ärligt snack med mig själv."



Ärligheten består också i att erkänna för sig själv när du överanalyserar dig fram till att stå över dagens löprunda, säger Bennett. Om så är fallet rekommenderar han att du istället pushar dig själv att ta dig ut i bara fem minuter. Du kan ju alltid avbryta. Du kan ju alltid promenera. Men kanske upptäcker du istället att det svåraste var att komma igång och att den där halvtimmen du till slut orkade köra var precis vad du behövde.



Om du istället mer är den sortens person som vill hinna med en runda till varje pris bör du lyssna noga på Brett Kirby. Brett är fil.dr och forskare inom mänskliga prestationer. Han har arbetat med flera av världens bästa löpare på Nike Sport Research Lab.



"Försök skapa en balanserad relation till löpningen. Agressiva attityder av typen "Jag tänker springa långt och snabbt och ta ut mig så fullständigt att jag inte orkar någonting imorgon" är meningslösa och sällan särskilt framgångsrika säger Kirby.