Borde jag verkligen springa idag? Så här tar du reda på svaret

Att springa eller inte springa: Vi har svaret
Coachning
Varje morgon har du ett beslut att fatta. Med det här enkla tipset blir det lättare att välja rätt.
Kanske började du få ont i hälen igår. Kanske värker vaderna efter söndagens oväntat långa cykeltur. Kanske har du lust att ta en riktig långrunda, men har inte haft en enda vilodag på flera veckor. Eller kanske är det just nu extra stressigt på jobbet eller där hemma.
Det finns mängder av anledningar att fundera över om du borde springa idag eller inte. Här får du ett tips om hur du bäst besvarar den frågan: "Det viktiga är att lyssna noga på kroppens signaler", säger Chris Bennett, Nike Runnings Global Head Coach. Kroppen kan ge dig många ledtrådar som hjälper dig att avgöra om musklerna bara är lite trötta eller om de faktiskt behöver vila eller om din joggingrunda kan fungera som ett skönt sätt att rensa tankarna eller bara kännas som ännu ett ångestframkallande måste under en redan stressig dag.
Det tar tid och övning att lära sig lyssna på sin kropp, men det är samtidigt en tillfredsställande del av löparupplevelsen att lära känna sig själv på det viset, säger OS-atleten Marielle Hall, professionell långdistanslöpare och Nike-atlet.
"En vilodag eller paus i rättan tid kan vara minst lika betydelsefull som att sätta nytt personbästa eller göra ett riktigt bra träningspass", säger hon. "Du får en intuitiv känsla för hur din kropp fungerar, så att du kan känna skillnad mellan normalt obehag och smärta som kan orsaka skador." Den typen av kroppskännedom kan ta dig till nästa nivå i löpningen, säger Hall. Det är inte skador eller utbrändhet som tvingar dig att vila – det är du som gör ett medvetet val som kan göra dig starkare i framtiden.
En enkel förändring
När du funderar över om du ska springa kan du fråga dig själv: Hur kommer jag att må av den här löprundan?
Det rådet ger Shalane Flanagan, fyrfaldig OS-atlet och coach för Bowerman Track Club. "Om löpningen känns stressande, om någonting gör ont eller om du inte tror att rundan kommer att göra din dag bättre är det enkla svaret: Idag borde du inte springa", säger hon.
Flanagan som nyligen återhämtat sig efter två knäoperationer säger att hon själv använder sig av den här frågan ofta. "Jag måste lyssna på kroppens signaler och ha ett ärligt snack med mig själv."
Ärligheten består också i att erkänna för sig själv när du överanalyserar dig fram till att stå över dagens löprunda, säger Bennett. Om så är fallet rekommenderar han att du istället pushar dig själv att ta dig ut i bara fem minuter. Du kan ju alltid avbryta. Du kan ju alltid promenera. Men kanske upptäcker du istället att det svåraste var att komma igång och att den där halvtimmen du till slut orkade köra var precis vad du behövde.
Om du istället mer är den sortens person som vill hinna med en runda till varje pris bör du lyssna noga på Brett Kirby. Brett är fil.dr och forskare inom mänskliga prestationer. Han har arbetat med flera av världens bästa löpare på Nike Sport Research Lab.
"Försök skapa en balanserad relation till löpningen. Agressiva attityder av typen "Jag tänker springa långt och snabbt och ta ut mig så fullständigt att jag inte orkar någonting imorgon" är meningslösa och sällan särskilt framgångsrika säger Kirby.
"Jag måste lyssna på kroppens signaler och ha ett ärligt snack med mig själv."
Shalane Flanagan
fyrfaldig OS-atlet och coach för Bowerman Track Club
Fler tips för att utvecklas
01. Lär dig av dina misstag.
Kändes din långrunda förfärlig efter en natt med dålig sömn? Se det från den ljusa sidan: Nästa gång vet du vad du ska göra annorlunda. Som Kirby brukar säga: "Om vi retar oss på ett missat pass eller en dålig runda straffar vi bara oss själva dubbelt. En bättre taktik är att acceptera, lära sig och gå vidare."
02. Testa någonting annat än löpning.
Om du inte känner dig fysiskt eller mentalt upplagd för löpning kan du styrketräna, praktisera yoga eller ta en långpromenad istället, säger Derek Samuel, licensierad fysioterapeut och medlem av Nike Performance Council. Varierad träning hjälper kroppen att förbereda sig för nästa löprunda, säger han. Dessutom undviker du att förknippa löpningen med någonting negativt.
03. Justera planen.
Återhämtning måste inte betyda att du inte springer alls, säger Bennett. En löprunda kan vara mentalt förlösande och ett utmärkt utlopp för stress och oro. Men då kanske du inte ska satsa på intensiv tempolöpning eller stenhårda intervaller, även om det var det som stod på schemat. "Målet är framsteg och ibland kan du uppnå stora framsteg genom små justeringar", säger Bennett. "Det finns många olika sätt att justera en löprunda – kortare, långsammare, planare – allt för att ge dig precis den runda du behöver för att må bra."
04. Ta inte ut dig totalt.
"Om du pushar dig själv till max får du många gånger betala priset för det", säger Samuel. Han säger till sina kunder att det är okej att gå och lägga sig med tanken: Jag behöver göra mer. "Det motiverar och driver dig", säger Samuel, "mycket mer än om du tänker Jag tog verkligen i för hårt idag och mår inte alls bra."