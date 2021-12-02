Roddaren Arshay Cooper om hur sport hjälper dig att övervinna motgångar

Trained Podcast: Sportens helande kraft med Arshay Cooper
Coachning
Med varje årtag har det här svarta roddteamet från West Side i Chicago tagit sig närmare en bättre framtid. Lyssna på den inspirerande storyn.
Trained är en podcast som utforskar det senaste inom holistisk träning.
Arshay Cooper kommer från West Side i Chicago och närheten till gängvåld hade lätt kunnat leda honom snett. Men livet fick en vändning när han anmälde sig till landets första high school-team i rodd med enbart svarta roddare. Han och teamet kämpade hårt för att lyckas i en sport där mångfalden traditionellt lyser med sin frånvaro. Idag är han framgångsrik som kock, författare och aktivist. Han ger barn i socioekonomiskt utsatta områden möjlighet att utöva rodd för att skapa en bättre framtid. I det här avsnittet av Trained berättar Arshay för programledaren Jaclyn Byrer om hur rodden gav teamet rätt verktyg för att hantera traumatiska händelser i barndomen. Genom att berätta om sina erfarenheter som atlet och mentor visar han att det inte handlar om brist på talang utan snarare om brist på möjligheter. Han förklarar också hur vi alla kan hjälpas åt för att göra samhället lite bättre, ett steg i taget.
"Jag tror att vi kämpade för något större, något långt mer betydelsefullt än medaljer. Det var det som gjorde skillnad för oss i skolan, våra familjer och våra liv."
Arshay Cooper
Roddare och författare till A Most Beautiful Thing
Har du frågor om mental inställning, träning, kost, återhämtning eller sömn? Har du förslag på en gäst eller ett ämne? Mejla till Jaclyn på trained@nike.com, så tar hon med sig förslagen inför kommande avsnitt.