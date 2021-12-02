Roddaren Arshay Cooper om hur sport hjälper dig att övervinna motgångar

Arshay Cooper kommer från West Side i Chicago och närheten till gängvåld hade lätt kunnat leda honom snett. Men livet fick en vändning när han anmälde sig till landets första high school-team i rodd med enbart svarta roddare. Han och teamet kämpade hårt för att lyckas i en sport där mångfalden traditionellt lyser med sin frånvaro. Idag är han framgångsrik som kock, författare och aktivist. Han ger barn i socioekonomiskt utsatta områden möjlighet att utöva rodd för att skapa en bättre framtid. I det här avsnittet av Trained berättar Arshay för programledaren Jaclyn Byrer om hur rodden gav teamet rätt verktyg för att hantera traumatiska händelser i barndomen. Genom att berätta om sina erfarenheter som atlet och mentor visar han att det inte handlar om brist på talang utan snarare om brist på möjligheter. Han förklarar också hur vi alla kan hjälpas åt för att göra samhället lite bättre, ett steg i taget.