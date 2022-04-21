Bra By Adwoa: Brev från redaktören

Nu ska jag berätta en hemlighet för er.

Jag sover otroligt dåligt. Kanske är jag en av de som sover sämst i hela världen. Visserligen hjälper det inte direkt till att jag är en riktig nattuggla, men varje gång jag försöker gå och lägga mig tidigt snurrar tankarna och jag ligger vaken i timmar. Jag har testat allt: sovmask (irriterande), meditation (jag kan omöjligen fokusera så länge), räkna får (hopplöst).

Det enda som verkligen hjälper mig att somna är när jag tröttar ut kroppen ordentligt med träning. Jag har tränat Muay Thai och när jag först blev nykter tränade jag boxning – det var min grej. Jag älskar pilates och under pandemin började jag till och med löpträna. Det är det enda som fungerar.

Sport har alltid varit något jag kan räkna med för att varva ner både fysiskt och mentalt. Utan sport känner jag mig ur balans. När jag har en dålig dag hjälper det med träning. Det ger mig tid att komma i kontakt med kroppen och koncentrera mig (på något annat än skärmen på min telefon) – det ger mig tid för mig själv. Meditation har aldrig varit något för mig, men när jag fokuserar på rätt teknik när jag tränar kommer jag i kontakt med min kropp och då känns det som att världen omkring mig försvinner.

Jag skriver allt det här för att förklara hur glad och stolt jag känner mig över att få vara gästredaktör för Bra By. För under alla träningspass, danspartyn i vardagsrummet, pandemilöprundor eller matcher i boxningsringen har jag alltid förlitat mig på stödet från en bra sport-BH. Jag är noga med modellen – jag vill att den ska vara enkel och bekväm – en stilren och enkel look får mig alltid att känna mig stark och sexig, även när jag svettas på gymmet. Dessutom älskar jag klassisk 90-talsdesign, så det finns definitivt ett visst mått av nostalgi i mina val.

Arbetet med Bra By har fått mig att fundera över min relation till sport-BH:ar och upptäcka hur de har påverkat min allmänna relation till sport och mental hälsa. Sport hjälper mig att slappna av, varva ner, fokusera, göra mig av med aggressioner, bearbeta känslor och göra framsteg i andra delar av livet och jag vill att alla läsare ska få ta del av den friheten – och samtidigt känna sig bekväma och sexiga. Efter de senaste två åren förtjänar vi verkligen det!

Jag har älskat varje stund av arbetet med den här artikelserien och jag hoppas att du kommer att gilla att läsa den.

All min kärlek,

Adwoa