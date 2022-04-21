Bra By Adwoa: Den bästa sport-BH:n

Eftersom jag gillar att vakna och ge mig ut hela dagen vill jag helst ha en BH som passar lika bra på gymmet som för att gå omkring i London utan att jag behöver byta om.

Därför älskar jag Nike Swoosh. Den är superbekväm, mjuk och ger bra stöd och om jag har den på mig när jag träffar min personliga tränare kan jag (om jag inte är för svettig) behålla den på när jag kör omkring och träffar vänner och går på olika auditions.

Det är en BH med mediumstöd som passar perfekt för mina träningspass, samtidigt som det också innebär att den inte sitter åt så hårt.