ACG-guide till frid på jorden

STEG 1: Du är omgiven av natur. Försök att varje dag lägga märke till små saker som du vanligtvis inte uppmärksammar. Det lilla ogräset som växer i sprickorna i asfalten är också en del av naturen.



STEG 2: Besök en närliggande park eller andra offentliga utomhusområden den här veckan. Det kommer att ha kul.



STEG 3: Ha som mål att en gång i månaden ge dig ut på en vandring eller lång promenad i naturen. Det här ger dig en bättre förståelse för din omgivning. Glöm inte att ta med en vän. Tvåbent, fyrbent eller tusenbent. ACG diskriminerar ingen.



STEG 4: Om du någonsin velat åka till en nationalpark, se då till att planera och genomföra en årlig resa. Du bestämmer över ditt eget öde. I och för sig, om det verkligen är ödet, då är det bortom all kontroll. Något att tänka på under din vandring ...