ACG-guide till frid på jorden

ACG:s guide till frid på jorden
Frid. Ordet betyder olika saker för olika människor. Men här på ACG är vi fast beslutna att hjälpa dig uppnå det. Vi är övertygade om att jakten på frid och sinnesro börjar i naturen. I den här guiden lär du dig olika sätt att vistas i naturen, alla med syftet att hjälpa dig finna en smula lugn och ro från den hektiska vardagen. Testa gärna våra metoder i närmaste park eller någon annan favoritplats utomhus. Du kan lämna den här webbsidan öppen i dagar, veckor, månader och till och med år, medan du ger dig ut i naturen med våra praktiska tips. Hur lång tid det än tar att uppnå frid, hoppas vi att du delar med dig av dina upplevelser.
Så här gör du: Vistas dagligen i naturen
Fördelarna med att befinna sig i naturen är uppenbara när du väl upplever dem. Däremot kan inte alla hoppa på bussen och ge sig ut på en vandring i skog och mark. Och det är helt okej. ACG:s guide visar dig hur du kan ta del av naturen varje dag, vare sig du bor på landet, i förorten eller i storstan. Vi har ritat ett diagram och allt.
STEG 1: Du är omgiven av natur. Försök att varje dag lägga märke till små saker som du vanligtvis inte uppmärksammar. Det lilla ogräset som växer i sprickorna i asfalten är också en del av naturen.
STEG 2: Besök en närliggande park eller andra offentliga utomhusområden den här veckan. Det kommer att ha kul.
STEG 3: Ha som mål att en gång i månaden ge dig ut på en vandring eller lång promenad i naturen. Det här ger dig en bättre förståelse för din omgivning. Glöm inte att ta med en vän. Tvåbent, fyrbent eller tusenbent. ACG diskriminerar ingen.
STEG 4: Om du någonsin velat åka till en nationalpark, se då till att planera och genomföra en årlig resa. Du bestämmer över ditt eget öde. I och för sig, om det verkligen är ödet, då är det bortom all kontroll. Något att tänka på under din vandring ...
Så här gör du: Insupa atmosfären
Sakta ner farten. Ta en paus och använd dina sinnen. Vad hör du? Vad känner du för lukt? Vad ser du? Nåja, den sista är lätt. Du ser en webbsida från ACG. Den här lektionen handlar om att stanna upp och smälta alla intryck. Ta en promenad i naturen och känn stressnivån sjunka. Ahhhhhh. Skönt.
STEG 1: Fokusera på nuet. Hitta en bekväm plats och var stilla. Ta ingen notis om alla tankar som fladdrar runt i hjärnan. Oj då, de var visst fler än vad vi trodde.
STEG 2: Använd dina sinnen när du är utomhus. När du rör vid något, gör det med vördnad. När du känner lukten av något, försök att hitta dess källa. När du smakar på något, se till att du inte sårar dess känslor.
STEG 3: Träd utstrålar en grundande energi, en känsla av stillhet. Krama ett träd nästa gång tillfälle ges. Tack på förhand.
Så här gör du: Respektera modern
Vår planet är ett levande väsen som andas. Hennes namn är Jorden och hon är din mor. Den här guiden från ACG lär dig hur du visar henne respekt. Du får lära dig att plocka upp efter dig, undvika att trampa på små varelser och var det är oklokt att spela på den där körsbärsröda gitarren du fick i födelsedagspresent. Det är dag att ge sin mamma en kram.
STEG 1: Plocka upp skräp du hittar på stigen och släng det senare. Om du tycker att det är äckligt, föreställ dig hur din mor känner sig.
STEG 2: Tänk på var du sätter ner fötterna. Små djur har stora känslor.
STEG 3: Att stapla stenar, spela hög musik och andra liknande aktiviteter skadar moder natur. Låt hennes ekosystem göra vad det gör bäst. Skydda och fira naturen för att hitta harmoni.
Så här gör du: Lämna mobilen hemma
Du behöver inte din telefon. Eller, du behöver den för att läsa den här guiden. Men när du är ute i det fria kommer du snabbt att upptäcka hur mycket lättare det är att slappna av och njuta av omgivningarna utan en digital enhet. ACG vill visa dig att du kan koppla av när du kopplar från. När du har läst klart, kan du väl hitta ett litet hål eller en stor sjö att lägga mobilen i – åtminstone en kort stund.
STEG 1: Kämpa dig igenom telefonabstinensen. Balansera en pinne i handen eller kasta macka i en sjö för att bättre fokusera på nuet utan din enhet.
STEG 2: Försök distrahera dig själv genom att använda naturen som musa åt din kreativitet. Gör en kolteckning eller måla en liten tavla.
STEG 3: Hitta en aktivitet du kan göra tillsammans med en vän. Vänner är grymma.