Back to SearchNike Store Faisaliah Mall (Partnered)Open • Closes at 23:00FAISALIAH TOWERRIYADH, Riyadh, 12212, SA966112736001Get DirectionsStore HoursMon - Sun: 09:30 - 23:00Nearby StoresStore DirectoryNIKE - King FahedKING FAHAD ROAD SHOP # 8 RIYADHRiyadh, Riyadh, 12311, SAOpen • Closes at 23:30NIKE - Tahlia Street StoreTAHLIA TAHLIA STREET SHOP# 008 RIYADHRiyadh, Riyadh, 12241, SAOpen • Closes at 23:30Nike Store Olaya Street (Partnered)OLAYA ST, OPPOSITE ISHOZAMA HOTELRIYADH, Riyadh, 12241, SAOpen • Closes at 23:00