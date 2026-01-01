Back to SearchNike Serdika Mall (Partnered)Closed • Opens at 10:0048 Sytniakovo Blvd.1505 SofiaSofia, 1505, BG359897000261Get DirectionsStore HoursMon - Sun: 10:00 - 22:00ServicesReturn InformationThis store does not accept returns for Nike.com or Nike App orders.Bra Fit by Nike FitFit is everything. Get the right bra and the right fit for your favourite activities.Nearby StoresStore DirectoryNike Store Sofia Paradise Center (Partnered)100 Cherni Vrah Blvd - Paradise CenterSofia, 1407, BGClosed • Opens at 08:00Nike Outlet Mladost (Partnered)Okolovrasten pat 265Sofia, BU, 1000, BGClosed • Opens at 10:00Nike Store Plovdiv Mall (Partnered)8 Perushtitsa str.Plovdiv, 4002, BGClosed • Opens at 08:00