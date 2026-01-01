Back to SearchNike Ambience Mall GurgaonOpen • Closes at 22:00Shop No. F - 139 1st FloorAmbiance Mall, Irshad NH-8Gurgaon, Haryana, 122002, IN0124-4029112Get DirectionsStore HoursMon - Sun: 11:00 - 22:00Nearby StoresStore DirectoryNike CyberhubUGF/FF/4,5,104-105, Cyberhub MallGurugram, Haryana, 122002, INOpen • Closes at 22:00Nike MGF Gurgaon69-70, MGF Metropolitan ShoppingMehrauli Gurgaon RoadGurgaon, Haryana, 122001, INOpen • Closes at 21:30NFS Motinagar70, Najafgarh Road,OPP E.S.I. Dispensary,Delhi, Delhi, 110015, INOpen • Closes at 21:30