Júnior (7–15 anos) Criança Regresso às aulas

(329)
Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 Sapatilhas Júnior
+1
Nike Air Force 1
Sapatilhas Júnior
99,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Sapatilhas Júnior
O mais vendido
Nike Air Max Plus
Sapatilhas Júnior
144,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Sapatilhas Júnior
O mais vendido
Nike P-6000
Sapatilhas Júnior
89,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Saia-calção Júnior (Rapariga)
Materiais reciclados
Nike Sportswear
Saia-calção Júnior (Rapariga)
44,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie com fecho completo Júnior
+2
O mais vendido
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie com fecho completo Júnior
79,99 €
Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft Sapatilhas Júnior
O mais vendido
Nike Court Borough Low Recraft
Sapatilhas Júnior
64,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Calças desportivas Júnior
+2
O mais vendido
Nike Sportswear Tech Fleece
Calças desportivas Júnior
69,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Camisola de manga comprida com meio fecho até meio Dri-FIT Júnior (rapariga)
Materiais reciclados
Nike Tempo
Camisola de manga comprida com meio fecho até meio Dri-FIT Júnior (rapariga)
44,99 €
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Sapatilhas de running para estrada Júnior
Materiais reciclados
Nike Vomero 18
Sapatilhas de running para estrada Júnior
119,99 €
Nike Pro
Nike Pro Leggings Júnior (Rapariga)
Materiais reciclados
Nike Pro
Leggings Júnior (Rapariga)
44,99 €
Nike Miler
Nike Miler Camisola de running de manga curta Dri-FIT para criança
Materiais reciclados
Nike Miler
Camisola de running de manga curta Dri-FIT para criança
32,99 €
Nike Miler
Nike Miler Calções de treino Dri-FIT Júnior
+1
O mais vendido
Nike Miler
Calções de treino Dri-FIT Júnior
29,99 €
Nike Air Max 95 SE
Nike Air Max 95 SE Sapatilhas Júnior
O mais vendido
Nike Air Max 95 SE
Sapatilhas Júnior
139,99 €
Nike Mavn
Nike Mavn Camisola de manga comprida com fecho completo Dri-FIT para Rapariga
Nike Mavn
Camisola de manga comprida com fecho completo Dri-FIT para Rapariga
69,99 €
Nike MAVN
Nike MAVN Camisola sem mangas de malha Dri-FIT para rapariga
Materiais reciclados
Nike MAVN
Camisola sem mangas de malha Dri-FIT para rapariga
42,99 €
Nike Mavn
Nike Mavn Leggings de cintura subida para rapariga
Nike Mavn
Leggings de cintura subida para rapariga
74,99 €
Nike Mavn
Nike Mavn Camisola de manga comprida canelada Dri-FIT para rapariga
Materiais reciclados
Nike Mavn
Camisola de manga comprida canelada Dri-FIT para rapariga
44,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Fato de treino Dri-FIT Júnior
Materiais reciclados
Nike Sportswear
Fato de treino Dri-FIT Júnior
59,99 €
Nike DNA
Nike DNA Calções de basquetebol de 13 cm Júnior
O mais vendido
Nike DNA
Calções de basquetebol de 13 cm Júnior
39,99 €
Nike Flex Runner 4
Nike Flex Runner 4 Sapatilhas de running Júnior
Nike Flex Runner 4
Sapatilhas de running Júnior
49,99 €
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Casaco almofadado de corte folgado Therma-FIT Júnior
+1
O mais vendido
Nike Sportswear All Day Play
Casaco almofadado de corte folgado Therma-FIT Júnior
84,99 €
Nike
Nike Mochila Júnior (20 L)
+1
O mais vendido
Nike
Mochila Júnior (20 L)
34,99 €
Nike
Nike Mochila para criança (20 L)
Novidade
Nike
Mochila para criança (20 L)
39,99 €
Nike Performance Cushioned Crew
Nike Performance Cushioned Crew Meias de treino para criança (6 pares)
O mais vendido
Nike Performance Cushioned Crew
Meias de treino para criança (6 pares)
19,99 €
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Sapatilhas Júnior
Novidade
Air Jordan 1 Mid
Sapatilhas Júnior
109,99 €
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Calças desportivas de futebol Júnior
Novidade
Kylian Mbappé Club Fleece
Calças desportivas de futebol Júnior
54,99 €
Nike Academy Team
Nike Academy Team Mochila de futebol para criança (22 L)
O mais vendido
Nike Academy Team
Mochila de futebol para criança (22 L)
32,99 €
Nike
Nike Mochila para criança
O mais vendido
Nike
Mochila para criança
39,99 €
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Camisola de gola redonda de futebol folgada Nike Júnior
Novidade
Kylian Mbappé Club Fleece
Camisola de gola redonda de futebol folgada Nike Júnior
54,99 €
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Hoodie de futebol Nike Júnior
Novidade
Kylian Mbappé Club Fleece
Hoodie de futebol Nike Júnior
54,99 €
Nike
Nike Mochila para criança (20 L)
O mais vendido
Nike
Mochila para criança (20 L)
32,99 €
Jordan
Jordan Mochila Air Raid Júnior (17 L)
O mais vendido
Jordan
Mochila Air Raid Júnior (17 L)
39,99 €
Air Jordan
Air Jordan Mochila (18 L) e lancheira (3 L) Júnior
Novidade
Air Jordan
Mochila (18 L) e lancheira (3 L) Júnior
59,99 €
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé Fato de treino entrançado Nike Football Júnior
Novidade
Kylian Mbappé
Fato de treino entrançado Nike Football Júnior
84,99 €
Nike Multi
Nike Multi Calções entrançados Dri-FIT Júnior (Rapaz)
O mais vendido
Nike Multi
Calções entrançados Dri-FIT Júnior (Rapaz)
22,99 €
Equipamento alternativo Stadium FC Barcelona 2026/27
Equipamento alternativo Stadium FC Barcelona 2026/27 Camisola de futebol Replica Kobe Dri-FIT Júnior
Personalizar
O mais vendido
Equipamento alternativo Stadium FC Barcelona 2026/27
Camisola de futebol Replica Kobe Dri-FIT Júnior
84,99 €
Nike
Nike Lancheira tipo saco Patch (4 L)
Novidade
Nike
Lancheira tipo saco Patch (4 L)
29,99 €
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Sapatilhas de running Júnior
Nike ACG Pegasus Trail
Sapatilhas de running Júnior
109,99 €
Nike Air Max Fire
Nike Air Max Fire Sapatilhas Júnior
O mais vendido
Nike Air Max Fire
Sapatilhas Júnior
89,99 €
Nike
Nike Boxers de algodão Dri-FIT Everyday com estampado Júnior (conjunto de 3)
Nike
Boxers de algodão Dri-FIT Everyday com estampado Júnior (conjunto de 3)
27,99 €
Nike Stellar Ride
Nike Stellar Ride Sapatilhas de running Júnior
Nike Stellar Ride
Sapatilhas de running Júnior
59,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Calças desportivas Júnior
Novidade
Jordan Brooklyn Fleece
Calças desportivas Júnior
44,99 €
Nike Court Borough Mid 2
Nike Court Borough Mid 2 Sapatilhas Júnior
Nike Court Borough Mid 2
Sapatilhas Júnior
74,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Calças cargo Júnior
Novidade
Jordan Brooklyn Fleece
Calças cargo Júnior
49,99 €
Nike Indy
Nike Indy Sutiã de desporto para rapariga
Materiais reciclados
Nike Indy
Sutiã de desporto para rapariga
27,99 €
Nike Tech
Nike Tech Casaco entrançado Júnior (Rapaz)
Nike Tech
Casaco entrançado Júnior (Rapaz)
79,99 €
Equipamento principal Stadium FC Barcelona 2026/27
Equipamento principal Stadium FC Barcelona 2026/27 Camisola de futebol Replica Nike Dri-FIT Júnior
Personalizar
O mais vendido
Equipamento principal Stadium FC Barcelona 2026/27
Camisola de futebol Replica Nike Dri-FIT Júnior
84,99 €
Equipamento principal Stadium Seleção Nacional Francesa 2026
Equipamento principal Stadium Seleção Nacional Francesa 2026 Camisola de futebol Nike Dri-FIT Júnior
Personalizar
Materiais reciclados
Equipamento principal Stadium Seleção Nacional Francesa 2026
Camisola de futebol Nike Dri-FIT Júnior
84,99 €
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Sapatilhas Júnior
Novidade
Air Jordan 1 Mid
Sapatilhas Júnior
109,99 €
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Calças desportivas de futebol Júnior
Novidade
Kylian Mbappé Club Fleece
Calças desportivas de futebol Júnior
54,99 €
Nike Academy Team
Nike Academy Team Mochila de futebol para criança (22 L)
O mais vendido
Nike Academy Team
Mochila de futebol para criança (22 L)
32,99 €
Nike
Nike Mochila para criança
O mais vendido
Nike
Mochila para criança
39,99 €
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Camisola de gola redonda de futebol folgada Nike Júnior
Novidade
Kylian Mbappé Club Fleece
Camisola de gola redonda de futebol folgada Nike Júnior
54,99 €
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Hoodie de futebol Nike Júnior
Novidade
Kylian Mbappé Club Fleece
Hoodie de futebol Nike Júnior
54,99 €
Nike
Nike Mochila para criança (20 L)
O mais vendido
Nike
Mochila para criança (20 L)
32,99 €
Jordan
Jordan Mochila Air Raid Júnior (17 L)
O mais vendido
Jordan
Mochila Air Raid Júnior (17 L)
39,99 €
Air Jordan
Air Jordan Mochila (18 L) e lancheira (3 L) Júnior
Novidade
Air Jordan
Mochila (18 L) e lancheira (3 L) Júnior
59,99 €
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé Fato de treino entrançado Nike Football Júnior
Novidade
Kylian Mbappé
Fato de treino entrançado Nike Football Júnior
84,99 €
Nike Multi
Nike Multi Calções entrançados Dri-FIT Júnior (Rapaz)
O mais vendido
Nike Multi
Calções entrançados Dri-FIT Júnior (Rapaz)
22,99 €
Equipamento alternativo Stadium FC Barcelona 2026/27
Equipamento alternativo Stadium FC Barcelona 2026/27 Camisola de futebol Replica Kobe Dri-FIT Júnior
Personalizar
O mais vendido
Equipamento alternativo Stadium FC Barcelona 2026/27
Camisola de futebol Replica Kobe Dri-FIT Júnior
84,99 €
Nike
Nike Lancheira tipo saco Patch (4 L)
Novidade
Nike
Lancheira tipo saco Patch (4 L)
29,99 €
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Sapatilhas de running Júnior
Nike ACG Pegasus Trail
Sapatilhas de running Júnior
109,99 €
Nike Air Max Fire
Nike Air Max Fire Sapatilhas Júnior
O mais vendido
Nike Air Max Fire
Sapatilhas Júnior
89,99 €
Nike
Nike Boxers de algodão Dri-FIT Everyday com estampado Júnior (conjunto de 3)
Nike
Boxers de algodão Dri-FIT Everyday com estampado Júnior (conjunto de 3)
27,99 €
Nike Stellar Ride
Nike Stellar Ride Sapatilhas de running Júnior
Nike Stellar Ride
Sapatilhas de running Júnior
59,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Calças desportivas Júnior
Novidade
Jordan Brooklyn Fleece
Calças desportivas Júnior
44,99 €
Nike Court Borough Mid 2
Nike Court Borough Mid 2 Sapatilhas Júnior
Nike Court Borough Mid 2
Sapatilhas Júnior
74,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Calças cargo Júnior
Novidade
Jordan Brooklyn Fleece
Calças cargo Júnior
49,99 €
Nike Indy
Nike Indy Sutiã de desporto para rapariga
Materiais reciclados
Nike Indy
Sutiã de desporto para rapariga
27,99 €
Nike Tech
Nike Tech Casaco entrançado Júnior (Rapaz)
Nike Tech
Casaco entrançado Júnior (Rapaz)
79,99 €
Equipamento principal Stadium FC Barcelona 2026/27
Equipamento principal Stadium FC Barcelona 2026/27 Camisola de futebol Replica Nike Dri-FIT Júnior
Personalizar
O mais vendido
Equipamento principal Stadium FC Barcelona 2026/27
Camisola de futebol Replica Nike Dri-FIT Júnior
84,99 €
Equipamento principal Stadium Seleção Nacional Francesa 2026
Equipamento principal Stadium Seleção Nacional Francesa 2026 Camisola de futebol Nike Dri-FIT Júnior
Personalizar
Materiais reciclados
Equipamento principal Stadium Seleção Nacional Francesa 2026
Camisola de futebol Nike Dri-FIT Júnior
84,99 €