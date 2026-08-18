Júnior (7–15 anos) Criança Acessórios e equipamento

Nike
Nike Mochila para criança (20 L)
Materiais reciclados
Nike
Mochila para criança (20 L)
32,99 €
Nike
Nike Mochila para criança (20 L)
O mais vendido
Nike
Mochila para criança (20 L)
32,99 €
Nike
Nike Mochila para criança (20 L)
Nike
Mochila para criança (20 L)
37,99 €
Nike
Nike Mochila para criança (20 L)
Novidade
Nike
Mochila para criança (20 L)
39,99 €
Nike
Nike Lancheira tipo saco Patch (4 L)
Novidade
Nike
Lancheira tipo saco Patch (4 L)
29,99 €
Nike Everyday
Nike Everyday Meias com amortecimento para criança (6 pares)
Novidade
Nike Everyday
Meias com amortecimento para criança (6 pares)
19,99 €
Nike
Nike Mochila para criança
Materiais reciclados
Nike
Mochila para criança
39,99 €
Jordan
Jordan Mochila Air Raid Júnior (17 L)
O mais vendido
Jordan
Mochila Air Raid Júnior (17 L)
39,99 €
Nike
Nike Boxers de algodão Dri-FIT Everyday com estampado Júnior (conjunto de 3)
Nike
Boxers de algodão Dri-FIT Everyday com estampado Júnior (conjunto de 3)
27,99 €
Nike
Nike Mochila Júnior (20 L)
+1
O mais vendido
Nike
Mochila Júnior (20 L)
34,99 €
Nike Academy Team
Nike Academy Team Mochila de futebol para criança (22 L)
O mais vendido
Nike Academy Team
Mochila de futebol para criança (22 L)
32,99 €
Mochila Nike JDI
Mochila Nike JDI Minimochila para criança (11 L)
Materiais reciclados
Mochila Nike JDI
Minimochila para criança (11 L)
29,99 €
ACG
ACG Mochila Júnior (18 L)
ACG
Mochila Júnior (18 L)
64,99 €
Nike Everyday
Nike Everyday Meias com amortecimento para criança (3 pares)
Nike Everyday
Meias com amortecimento para criança (3 pares)
13,99 €
Nike Performance Cushioned Crew
Nike Performance Cushioned Crew Meias de treino para criança (6 pares)
O mais vendido
Nike Performance Cushioned Crew
Meias de treino para criança (6 pares)
19,99 €
Nike Classic
Nike Classic Mochila para criança (16 L)
Nike Classic
Mochila para criança (16 L)
32,99 €
Nike
Nike Mochila para criança (20 L)
O mais vendido
Nike
Mochila para criança (20 L)
32,99 €
Nike JDI Backpack 2.0
Nike JDI Backpack 2.0 Minimochila para criança (11 L)
+1
Materiais reciclados
Nike JDI Backpack 2.0
Minimochila para criança (11 L)
27,99 €
Paris Saint-Germain 25/26
Paris Saint-Germain 25/26 Minimochila Nike Jdi SP
Paris Saint-Germain 25/26
Minimochila Nike Jdi SP
34,99 €
Jordan
Jordan Lancheira Air Raid (4 L)
Jordan
Lancheira Air Raid (4 L)
37,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Mochila para criança (18 L)
Materiais reciclados
Nike Brasilia
Mochila para criança (18 L)
37,99 €
Jordan
Jordan Meias de cano médio Floral Lace para criança (3 pares)
Jordan
Meias de cano médio Floral Lace para criança (3 pares)
17,99 €
Jordan Everyday Essentials
Jordan Everyday Essentials Meias para criança (6 pares)
Jordan Everyday Essentials
Meias para criança (6 pares)
24,99 €
Air Jordan
Air Jordan Mochila (18 L) e lancheira (3 L) Júnior
Novidade
Air Jordan
Mochila (18 L) e lancheira (3 L) Júnior
59,99 €
Jordan
Jordan Meias de cano médio Icon Stripe para criança (6 pares)
Jordan
Meias de cano médio Icon Stripe para criança (6 pares)
27,99 €
Nike Apex
Nike Apex Bucket Futura para criança
Materiais reciclados
Nike Apex
Bucket Futura para criança
27,99 €
Jordan Everyday Essentials
Jordan Everyday Essentials Meias pelo tornozelo para criança (6 pares)
Jordan Everyday Essentials
Meias pelo tornozelo para criança (6 pares)
22,99 €
Boné Club Poly 6P FC Barcelona 2026/27
Boné Club Poly 6P FC Barcelona 2026/27 Boné Nike Club Poly 5P Júnior
Boné Club Poly 6P FC Barcelona 2026/27
Boné Nike Club Poly 5P Júnior
22,99 €
Nike ACG Club
Nike ACG Club Boné Club Júnior
Materiais reciclados
Nike ACG Club
Boné Club Júnior
27,99 €
Jordan
Jordan Bucket Júnior
Novidade
Jordan
Bucket Júnior
22,99 €
FC Barcelona 25/26
FC Barcelona 25/26 Boné Nike Club 5P 3R
Novidade
FC Barcelona 25/26
Boné Nike Club 5P 3R
22,99 €
Jordan
Jordan Meias de cano médio Scalloped Edge para criança (3 pares)
Novidade
Jordan
Meias de cano médio Scalloped Edge para criança (3 pares)
17,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Boné não estruturado com Swoosh em metal para criança
Materiais reciclados
Nike Dri-FIT Club
Boné não estruturado com Swoosh em metal para criança
22,99 €
Nike Guard Stay 2
Nike Guard Stay 2 Manga de futebol
Nike Guard Stay 2
Manga de futebol
12,99 €
Nike Gym Club
Nike Gym Club Saco Júnior (25 L)
Materiais reciclados
Nike Gym Club
Saco Júnior (25 L)
32,99 €
Nike Academy
Nike Academy Luvas de futebol Therma-FIT Júnior
Materiais reciclados
Nike Academy
Luvas de futebol Therma-FIT Júnior
27,99 €
Jordan
Jordan Meias de cano médio Diamond Júnior (3 pares)
Jordan
Meias de cano médio Diamond Júnior (3 pares)
17,99 €
Nike Charge
Nike Charge Caneleiras de futebol para criança
Nike Charge
Caneleiras de futebol para criança
24,99 €
Nike Everyday Plus
Nike Everyday Plus Meias com amortecimento para criança (3 pares)
Nike Everyday Plus
Meias com amortecimento para criança (3 pares)
17,99 €
Minimochila JDI França 2026/27
Minimochila JDI França 2026/27 Minimochila Nike JDI Júnior
Minimochila JDI França 2026/27
Minimochila Nike JDI Júnior
34,99 €
Nike Tech Grip
Nike Tech Grip Luvas de treino de malha 3.0 para criança
Nike Tech Grip
Luvas de treino de malha 3.0 para criança
17,99 €
Jordan
Jordan Meias de cano médio Baseline para criança (3 pares)
Jordan
Meias de cano médio Baseline para criança (3 pares)
14,99 €
Nike Match Jr.
Nike Match Jr. Luvas de futebol para guarda-redes Júnior
Nike Match Jr.
Luvas de futebol para guarda-redes Júnior
27,99 €
Nike Club Fleece
Nike Club Fleece Luvas
Nike Club Fleece
Luvas
29,99 €
Nike Academy
Nike Academy Luvas de futebol Therma-FIT Júnior
Materiais reciclados
Nike Academy
Luvas de futebol Therma-FIT Júnior
24,99 €
Paris Saint-Germain 25/26
Paris Saint-Germain 25/26 Minimochila Nike Jdi
Paris Saint-Germain 25/26
Minimochila Nike Jdi
34,99 €
Nike Club
Nike Club Boné com efeito lavado não estruturado Futura para criança
Nike Club
Boné com efeito lavado não estruturado Futura para criança
19,99 €
Jordan
Jordan Gorro canelado Júnior
Jordan
Gorro canelado Júnior
22,99 €