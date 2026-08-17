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Nike Club Rules
Nike Club Rules Camisola de manga comprida Oxford para homem
Materiais reciclados
Nike Club Rules
Camisola de manga comprida Oxford para homem
99,99 €
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Calças de ténis para homem
NikeCourt Heritage
Calças de ténis para homem
64,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Saia-calção Júnior (Rapariga)
Materiais reciclados
Nike Sportswear
Saia-calção Júnior (Rapariga)
44,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie com fecho completo Júnior
+2
O mais vendido
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie com fecho completo Júnior
79,99 €
Nike Tech
Nike Tech Calças desportivas de lã cardada para homem
O mais vendido
Nike Tech
Calças desportivas de lã cardada para homem
99,99 €
Nike Tech
Nike Tech Casaco de lã cardada Windrunner com fecho completo para homem
O mais vendido
Nike Tech
Casaco de lã cardada Windrunner com fecho completo para homem
119,99 €
Nike Sportswear PrimaLoft®
Nike Sportswear PrimaLoft® Casaco almofadado de corte folgado Therma-FIT para homem
Materiais reciclados
Nike Sportswear PrimaLoft®
Casaco almofadado de corte folgado Therma-FIT para homem
149,99 €
Lã cardada de peso médio Nike Studio
Lã cardada de peso médio Nike Studio Hoodie folgado com fecho completo para mulher
Materiais reciclados
Lã cardada de peso médio Nike Studio
Hoodie folgado com fecho completo para mulher
69,99 €
Lã cardada de peso médio Nike Studio
Lã cardada de peso médio Nike Studio Sweatshirt de gola redonda folgada para mulher
+1
Materiais reciclados
Lã cardada de peso médio Nike Studio
Sweatshirt de gola redonda folgada para mulher
59,99 €
Nike One
Nike One Calções 2 em 1 de 8 cm e cintura normal Dri-FIT para mulher
O mais vendido
Nike One
Calções 2 em 1 de 8 cm e cintura normal Dri-FIT para mulher
44,99 €
Nike Flow
Nike Flow Calções de running 2 em 1 de cintura subida Dri-FIT para mulher
Materiais reciclados
Nike Flow
Calções de running 2 em 1 de cintura subida Dri-FIT para mulher
44,99 €
Nike Swift
Nike Swift Calções de running 2 em 1 de cintura normal Dri-FIT para mulher
O mais vendido
Nike Swift
Calções de running 2 em 1 de cintura normal Dri-FIT para mulher
64,99 €
Nike One
Nike One Calções tipo ciclista de cintura subida de 20 cm para mulher
O mais vendido
Nike One
Calções tipo ciclista de cintura subida de 20 cm para mulher
39,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club T-shirt para homem
Nike Sportswear Club
T-shirt para homem
24,99 €
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT T-shirt de fitness para homem
+1
O mais vendido
Nike Dri-FIT
T-shirt de fitness para homem
32,99 €
NikeCourt Dri-FIT
NikeCourt Dri-FIT Polo de ténis para homem
Materiais reciclados
NikeCourt Dri-FIT
Polo de ténis para homem
44,99 €
Nike Unlimited
Nike Unlimited Calções versáteis 2 em 1 de 18 cm Dri-FIT para homem
Materiais reciclados
Nike Unlimited
Calções versáteis 2 em 1 de 18 cm Dri-FIT para homem
69,99 €
Nike Unlimited
Nike Unlimited Calções versáteis sem forro de 18 cm Dri-FIT para homem
Materiais reciclados
Nike Unlimited
Calções versáteis sem forro de 18 cm Dri-FIT para homem
59,99 €
Nike Everyday Plus "Rift"
Nike Everyday Plus "Rift" Meias pelo tornozelo leves com biqueira dividida
Nike Everyday Plus "Rift"
Meias pelo tornozelo leves com biqueira dividida
15,99 €
Nike Everyday Plus "Rift"
Nike Everyday Plus "Rift" Meias de cano médio leves com biqueira dividida (1 par)
Nike Everyday Plus "Rift"
Meias de cano médio leves com biqueira dividida (1 par)
15,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings de cintura subida a todo o comprimento para mulher
O mais vendido
Nike Pro Sculpt
Leggings de cintura subida a todo o comprimento para mulher
64,99 €
Nike One
Nike One Calções 2 em 1 de 8 cm com cintura subida Dri-FIT para mulher
O mais vendido
Nike One
Calções 2 em 1 de 8 cm com cintura subida Dri-FIT para mulher
44,99 €
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Leggings de cintura subida a todo o comprimento para mulher
O mais vendido
Nike One Seamless Front
Leggings de cintura subida a todo o comprimento para mulher
49,99 €
Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Sutiã de desporto ajustável almofadado para mulher
O mais vendido
Nike Indy High Support
Sutiã de desporto ajustável almofadado para mulher
54,99 €
Equipamento alternativo Stadium FC Barcelona 2026/27
Equipamento alternativo Stadium FC Barcelona 2026/27 Camisola de futebol Replica Kobe Dri-FIT para mulher
Materiais reciclados
Equipamento alternativo Stadium FC Barcelona 2026/27
Camisola de futebol Replica Kobe Dri-FIT para mulher
109,99 €
Nike One
Nike One Calções forrados com slips de 8 cm com cintura normal Dri-FIT para mulher
O mais vendido
Nike One
Calções forrados com slips de 8 cm com cintura normal Dri-FIT para mulher
39,99 €
Nike One
Nike One Leggings a 7/8 de cintura subida para mulher
Materiais reciclados
Nike One
Leggings a 7/8 de cintura subida para mulher
49,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Leggings a 7/8 de cintura subida para mulher
Nike Pro Seamless
Leggings a 7/8 de cintura subida para mulher
54,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Leggings de running a 7/8 de cintura subida para mulher
O mais vendido
Nike Tempo
Leggings de running a 7/8 de cintura subida para mulher
59,99 €
Nike Swift
Nike Swift Leggings de running a 7/8 de cintura subida com bolsos para mulher
O mais vendido
Nike Swift
Leggings de running a 7/8 de cintura subida com bolsos para mulher
89,99 €
Nike Windrunner
Nike Windrunner Casaco de ganga folgado para mulher
O mais vendido
Nike Windrunner
Casaco de ganga folgado para mulher
124,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Camisola de manga curta Dri-FIT para mulher
O mais vendido
Nike One Classic
Camisola de manga curta Dri-FIT para mulher
34,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Camisola sem mangas Dri-FIT para mulher
O mais vendido
Nike One Classic
Camisola sem mangas Dri-FIT para mulher
29,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Calças desportivas Júnior
+2
O mais vendido
Nike Sportswear Tech Fleece
Calças desportivas Júnior
69,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Camisola de manga comprida com meio fecho até meio Dri-FIT Júnior (rapariga)
Materiais reciclados
Nike Tempo
Camisola de manga comprida com meio fecho até meio Dri-FIT Júnior (rapariga)
44,99 €
Nike Pro
Nike Pro Leggings Júnior (Rapariga)
Materiais reciclados
Nike Pro
Leggings Júnior (Rapariga)
44,99 €
Nike Miler
Nike Miler Camisola de running de manga curta Dri-FIT para criança
Materiais reciclados
Nike Miler
Camisola de running de manga curta Dri-FIT para criança
32,99 €
Nike Miler
Nike Miler Calções de treino Dri-FIT Júnior
+1
O mais vendido
Nike Miler
Calções de treino Dri-FIT Júnior
29,99 €
Nike Mavn
Nike Mavn Camisola de manga comprida com fecho completo Dri-FIT para Rapariga
Nike Mavn
Camisola de manga comprida com fecho completo Dri-FIT para Rapariga
69,99 €
Nike MAVN
Nike MAVN Camisola sem mangas de malha Dri-FIT para rapariga
Materiais reciclados
Nike MAVN
Camisola sem mangas de malha Dri-FIT para rapariga
42,99 €
Nike Mavn
Nike Mavn Leggings de cintura subida para rapariga
Nike Mavn
Leggings de cintura subida para rapariga
74,99 €
Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight Meias de treino pelo tornozelo (3 pares)
Nike Everyday Lightweight
Meias de treino pelo tornozelo (3 pares)
15,99 €
Nike Everyday
Nike Everyday Meias com amortecimento para criança (6 pares)
Novidade
Nike Everyday
Meias com amortecimento para criança (6 pares)
19,99 €
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Vestido de ténis para mulher
Novidade
NikeCourt Slam
Vestido de ténis para mulher
99,99 €
Equipamento alternativo Stadium Chelsea FC 2026/27
Equipamento alternativo Stadium Chelsea FC 2026/27 Camisola de futebol Replica Nike Dri-FIT para homem
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O mais vendido
Equipamento alternativo Stadium Chelsea FC 2026/27
Camisola de futebol Replica Nike Dri-FIT para homem
109,99 €
Nike Swift
Nike Swift Calções de running justos de 10 cm com cintura subida e bolsos para mulher
O mais vendido
Nike Swift
Calções de running justos de 10 cm com cintura subida e bolsos para mulher
64,99 €
Nike Everyday Elevado
Nike Everyday Elevado Meias de cano médio (3 pares)
Nike Everyday Elevado
Meias de cano médio (3 pares)
17,99 €
Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight Meias de treino No-Show (6 pares)
Nike Everyday Lightweight
Meias de treino No-Show (6 pares)
22,99 €
Nike One Relaxed
Nike One Relaxed Camisola de manga curta Dri-FIT para mulher
O mais vendido
Nike One Relaxed
Camisola de manga curta Dri-FIT para mulher
34,99 €
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings Júnior (Rapariga)
O mais vendido
Nike Pro Dri-FIT
Leggings Júnior (Rapariga)
37,99 €
Nike Pro
Nike Pro Calções para rapariga
O mais vendido
Nike Pro
Calções para rapariga
27,99 €
Equipamento alternativo Stadium FC Barcelona 2026/27
Equipamento alternativo Stadium FC Barcelona 2026/27 Camisola de futebol Replica Kobe Dri-FIT Júnior
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O mais vendido
Equipamento alternativo Stadium FC Barcelona 2026/27
Camisola de futebol Replica Kobe Dri-FIT Júnior
84,99 €
Nike Pro
Nike Pro Calções tipo ciclista de cintura normal de 8 cm para mulher
Materiais reciclados
Nike Pro
Calções tipo ciclista de cintura normal de 8 cm para mulher
32,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Camisola de running de manga curta Dri-FIT para mulher
O mais vendido
Nike Tempo
Camisola de running de manga curta Dri-FIT para mulher
34,99 €
Nike Everyday Plus Lightweight
Nike Everyday Plus Lightweight Meias de treino para mulher (3 pares)
O mais vendido
Nike Everyday Plus Lightweight
Meias de treino para mulher (3 pares)
15,99 €
Nike Pro
Nike Pro Camisola de fitness justa sem mangas Dri-FIT para homem
O mais vendido
Nike Pro
Camisola de fitness justa sem mangas Dri-FIT para homem
37,99 €
Nike One
Nike One Leggings capris de cintura subida para mulher
Materiais reciclados
Nike One
Leggings capris de cintura subida para mulher
44,99 €
Nike
Nike Camisola de treino sem mangas Dri-FIT para homem
O mais vendido
Nike
Camisola de treino sem mangas Dri-FIT para homem
24,99 €
Equipamento principal Stadium Seleção Neerlandesa 2026
Equipamento principal Stadium Seleção Neerlandesa 2026 Camisola de futebol Nike Dri-FIT para homem
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O mais vendido
Equipamento principal Stadium Seleção Neerlandesa 2026
Camisola de futebol Nike Dri-FIT para homem
109,99 €
Equipamento principal Stadium Seleção Norueguesa 2026
Equipamento principal Stadium Seleção Norueguesa 2026 Camisola de futebol Nike Dri-FIT para homem
Esgotadas
Equipamento principal Stadium Seleção Norueguesa 2026
Camisola de futebol Nike Dri-FIT para homem
109,99 €
Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Meias de treino pelo tornozelo (6 pares)
O mais vendido
Nike Everyday Cushioned
Meias de treino pelo tornozelo (6 pares)
24,99 €
Nike Multi
Nike Multi Calções entrançados Dri-FIT Júnior (Rapaz)
O mais vendido
Nike Multi
Calções entrançados Dri-FIT Júnior (Rapaz)
22,99 €
Nike Performance Cushioned Crew
Nike Performance Cushioned Crew Meias de treino para criança (6 pares)
O mais vendido
Nike Performance Cushioned Crew
Meias de treino para criança (6 pares)
19,99 €
Equipamento principal Stadium Seleção Brasileira 2026
Equipamento principal Stadium Seleção Brasileira 2026 Camisola de futebol Nike Dri-FIT para homem
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O mais vendido
Equipamento principal Stadium Seleção Brasileira 2026
Camisola de futebol Nike Dri-FIT para homem
109,99 €
Nike Academy
Nike Academy Camisola de futebol de manga curta Dri-FIT para homem
Materiais reciclados
Nike Academy
Camisola de futebol de manga curta Dri-FIT para homem
24,99 €
Equipamento alternativo Stadium FC Barcelona 2026/27
Equipamento alternativo Stadium FC Barcelona 2026/27 Camisola de futebol Replica Kobe Dri-FIT para homem
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O mais vendido
Equipamento alternativo Stadium FC Barcelona 2026/27
Camisola de futebol Replica Kobe Dri-FIT para homem
109,99 €
Nike One
Nike One Calções tipo ciclista de cintura subida de 13 cm para mulher
Materiais reciclados
Nike One
Calções tipo ciclista de cintura subida de 13 cm para mulher
29,99 €
Nike
Nike T-shirt de treino Dri-FIT para homem
+2
O mais vendido
Nike
T-shirt de treino Dri-FIT para homem
24,99 €
Equipamento principal Stadium FC Barcelona 2026/27
Equipamento principal Stadium FC Barcelona 2026/27 Camisola de futebol Replica Nike Dri-FIT para homem
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O mais vendido
Equipamento principal Stadium FC Barcelona 2026/27
Camisola de futebol Replica Nike Dri-FIT para homem
109,99 €
Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Meias de treino (3 pares)
Nike Everyday Cushioned
Meias de treino (3 pares)
15,99 €
Nike
Nike Boxers de algodão Dri-FIT Everyday Solid Júnior (conjunto de 3)
O mais vendido
Nike
Boxers de algodão Dri-FIT Everyday Solid Júnior (conjunto de 3)
27,99 €
Nike Everyday Elevated Sport
Nike Everyday Elevated Sport Meias de cano médio (3 pares)
Nike Everyday Elevated Sport
Meias de cano médio (3 pares)
19,99 €
Nike One Relaxed
Nike One Relaxed Camisola de manga curta Dri-FIT para mulher
O mais vendido
Nike One Relaxed
Camisola de manga curta Dri-FIT para mulher
34,99 €
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings Júnior (Rapariga)
O mais vendido
Nike Pro Dri-FIT
Leggings Júnior (Rapariga)
37,99 €
Nike Pro
Nike Pro Calções para rapariga
O mais vendido
Nike Pro
Calções para rapariga
27,99 €
Equipamento alternativo Stadium FC Barcelona 2026/27
Equipamento alternativo Stadium FC Barcelona 2026/27 Camisola de futebol Replica Kobe Dri-FIT Júnior
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O mais vendido
Equipamento alternativo Stadium FC Barcelona 2026/27
Camisola de futebol Replica Kobe Dri-FIT Júnior
84,99 €
Nike Pro
Nike Pro Calções tipo ciclista de cintura normal de 8 cm para mulher
Materiais reciclados
Nike Pro
Calções tipo ciclista de cintura normal de 8 cm para mulher
32,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Camisola de running de manga curta Dri-FIT para mulher
O mais vendido
Nike Tempo
Camisola de running de manga curta Dri-FIT para mulher
34,99 €
Nike Everyday Plus Lightweight
Nike Everyday Plus Lightweight Meias de treino para mulher (3 pares)
O mais vendido
Nike Everyday Plus Lightweight
Meias de treino para mulher (3 pares)
15,99 €
Nike Pro
Nike Pro Camisola de fitness justa sem mangas Dri-FIT para homem
O mais vendido
Nike Pro
Camisola de fitness justa sem mangas Dri-FIT para homem
37,99 €
Nike One
Nike One Leggings capris de cintura subida para mulher
Materiais reciclados
Nike One
Leggings capris de cintura subida para mulher
44,99 €
Nike
Nike Camisola de treino sem mangas Dri-FIT para homem
O mais vendido
Nike
Camisola de treino sem mangas Dri-FIT para homem
24,99 €
Equipamento principal Stadium Seleção Neerlandesa 2026
Equipamento principal Stadium Seleção Neerlandesa 2026 Camisola de futebol Nike Dri-FIT para homem
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O mais vendido
Equipamento principal Stadium Seleção Neerlandesa 2026
Camisola de futebol Nike Dri-FIT para homem
109,99 €
Equipamento principal Stadium Seleção Norueguesa 2026
Equipamento principal Stadium Seleção Norueguesa 2026 Camisola de futebol Nike Dri-FIT para homem
Esgotadas
Equipamento principal Stadium Seleção Norueguesa 2026
Camisola de futebol Nike Dri-FIT para homem
109,99 €
Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Meias de treino pelo tornozelo (6 pares)
O mais vendido
Nike Everyday Cushioned
Meias de treino pelo tornozelo (6 pares)
24,99 €
Nike Multi
Nike Multi Calções entrançados Dri-FIT Júnior (Rapaz)
O mais vendido
Nike Multi
Calções entrançados Dri-FIT Júnior (Rapaz)
22,99 €
Nike Performance Cushioned Crew
Nike Performance Cushioned Crew Meias de treino para criança (6 pares)
O mais vendido
Nike Performance Cushioned Crew
Meias de treino para criança (6 pares)
19,99 €
Equipamento principal Stadium Seleção Brasileira 2026
Equipamento principal Stadium Seleção Brasileira 2026 Camisola de futebol Nike Dri-FIT para homem
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O mais vendido
Equipamento principal Stadium Seleção Brasileira 2026
Camisola de futebol Nike Dri-FIT para homem
109,99 €
Nike Academy
Nike Academy Camisola de futebol de manga curta Dri-FIT para homem
Materiais reciclados
Nike Academy
Camisola de futebol de manga curta Dri-FIT para homem
24,99 €
Equipamento alternativo Stadium FC Barcelona 2026/27
Equipamento alternativo Stadium FC Barcelona 2026/27 Camisola de futebol Replica Kobe Dri-FIT para homem
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O mais vendido
Equipamento alternativo Stadium FC Barcelona 2026/27
Camisola de futebol Replica Kobe Dri-FIT para homem
109,99 €
Nike One
Nike One Calções tipo ciclista de cintura subida de 13 cm para mulher
Materiais reciclados
Nike One
Calções tipo ciclista de cintura subida de 13 cm para mulher
29,99 €
Nike
Nike T-shirt de treino Dri-FIT para homem
+2
O mais vendido
Nike
T-shirt de treino Dri-FIT para homem
24,99 €
Equipamento principal Stadium FC Barcelona 2026/27
Equipamento principal Stadium FC Barcelona 2026/27 Camisola de futebol Replica Nike Dri-FIT para homem
Personalizar
O mais vendido
Equipamento principal Stadium FC Barcelona 2026/27
Camisola de futebol Replica Nike Dri-FIT para homem
109,99 €
Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Meias de treino (3 pares)
Nike Everyday Cushioned
Meias de treino (3 pares)
15,99 €
Nike
Nike Boxers de algodão Dri-FIT Everyday Solid Júnior (conjunto de 3)
O mais vendido
Nike
Boxers de algodão Dri-FIT Everyday Solid Júnior (conjunto de 3)
27,99 €
Nike Everyday Elevated Sport
Nike Everyday Elevated Sport Meias de cano médio (3 pares)
Nike Everyday Elevated Sport
Meias de cano médio (3 pares)
19,99 €