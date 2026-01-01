Esta loja aceita cartões de oferta comprados noutras lojas Nike e em Nike.com na moeda local.
Devoluções de Nike.com e da Nike App
Esta loja aceita devoluções de encomendas efetuadas em Nike.com e na Nike App.
Click & Collect
Podes levantar as compras efetuadas em nike.com nesta loja.
Nike Recycling + Donation
O programa Recycling + Donation ajuda a reduzir o desperdício ao limpares e doares ou reciclares vestuário e calçado usados. É a nossa forma de garantir que o que já foi usado perdura, mesmo quando deixas de o utilizar. Aplicam-se condições.