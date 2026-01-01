Voltar à pesquisaNSP Rishon West (Partnered)Abre em breve • Abre às 09:305TH YALDEY TEHERAN STRISHON LE-ZIONTEHERAN, Central, 7565841, IL03-6754226Obter direçõesHorário da lojadomingo - sábado: 09:30 - 21:30Lojas nas proximidadesArmazenar diretórioNSP Naharia (Partnered)Ben Zhvi 1Arena MallNAHARIYA, Northern, 22100, ILAbre em breve • Abre às 09:30Nike Store Kiryon (Partnered)192 Derech Acko st.KiryonHAIFA, Haifa, 2723206, ILFechada • Abre às 10:00Nike Clearance Store KrayotBig KrayotHa'Histadrut Ave 248Haifa, Haifa, 2629710, ILAbre em breve • Abre às 09:30