Nike Factory Store Noventa

Nike Factory Store Noventa

Fechada • Abre às 10:00

Via Marco Polo, 1

Via Marco Polo, 1

Noventa Di Piave, Veneto, 30020, IT

+39-04213 07899

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Horário da loja

domingo - sábado: 10:00 - 20:00

Serviços

  • Informações de devolução

    Informações de devolução

    Esta loja não aceita devoluções de encomendas efetuadas em Nike.com ou na Nike App.

  • Bra Fit no Nike Fit

    Bra Fit no Nike Fit

    O ajuste é essencial. Descobre o sutiã e o ajuste certos para as tuas atividades favoritas.

  • Cartões de oferta Nike

    Cartões de oferta Nike

    Esta loja aceita cartões de oferta comprados noutras lojas Nike e em Nike.com na moeda local.

  • Saldos sem interrupções

    Saldos sem interrupções

    Poupa em grande online quando quiseres.

  • Nike Recycling & Donation

    Nike Recycling & Donation

    Recycling + Donation helps reduce waste by cleaning and donating or recycling used shoes and apparel. It’s how we make sure what’s already been worn lives on, even when you’re done wearing it. Conditions do apply.

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