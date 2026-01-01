Voltar à pesquisaNike Factory Store - Desert RidgeFechada • Abre às 11:0021001 N Tatum Blvd Ste 38-1330Phoenix, AZ, 85050-5216, US4802824363Obter direçõesHorário da lojadomingo: 11:00 - 18:00segunda - sábado: 11:00 - 21:00ServiçosLevantamento de encomendasCompra os teus estilos favoritos online e levanta-os numa loja.Nike ExpertsObtém conselhos em tempo real sobre tudo relacionado com desporto e estilo da nossa equipa de Nike Experts.A experiência de compras idealQuando te tornas Member, tens acesso a um período de avaliação de 60 dias sem preocupações e a devoluções sem recibos em todos os artigos.Comprar artigos das Nike Factory Stores em saldosOs estilos e as promoções disponíveis nas Nike Factory Stores estão agora disponíveis online.Comprar artigos das Nike Factory Stores em saldosSer Member só traz vantagensOs novos Members recebem 15% de desconto na sua primeira compra na loja*, bem como todas as recompensas exclusivas para Members. * Aplicam-se exceções.Lojas nas proximidadesArmazenar diretórioNike Factory Store - PhoenixOutlets at Anthem4250 W Anthem Way., Suite 375Phoenix, AZ, 85086-0415, USFechada • Abre às 10:00Nike Factory Store - Tempe Marketplace2000 E Rio Salado Pkwy Ste 1253Tempe, AZ, 85288-5181, USFechada • Abre às 11:00Nike Factory Store - GlendaleTanger Outlet Center - Westgate6800 N 95th Ave Suite 590Glendale, AZ, 85305-6813, USFechada • Abre às 10:00