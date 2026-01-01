Nike Store Napoli (Partnered)

Nike Store Napoli (Partnered)

Fechada • Abre amanhã às 09:00

Via Alessandro Scarlatti, 102

Vomero

Napoli, Camapania, 80129, IT

0039 0813723346

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Horário da loja

domingo - sábado: 09:00 - 21:00

Serviços

  • Informações de devolução

    Informações de devolução

    Esta loja não aceita devoluções de encomendas efetuadas em Nike.com ou na Nike App.

  • Bra Fit no Nike Fit

    Bra Fit no Nike Fit

    O ajuste é essencial. Descobre o sutiã e o ajuste certos para as tuas atividades favoritas.

  • Recompensas de Member

    Recompensas de Member

    Desfruta de ofertas especiais e promoções de produtos como forma de agradecimento aos nossos Members.

  • Click & Collect

    Click & Collect

    Podes levantar as compras efetuadas em nike.com nesta loja.

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