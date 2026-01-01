Nike Store Girne (Partnered)

Nike Store Girne (Partnered)

Fechada • Abre às 09:30

Naci Talat Cad.

The Venue Plaza No: 4C

Aşağı Girne Merkez, Nicosia, 99410, CY

+90 392 815 11 33

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Horário da loja

domingo: 11:00 - 18:00
segunda - sábado: 09:30 - 19:30

Serviços

  • Informações de devolução

    Informações de devolução

    Esta loja não aceita devoluções de encomendas efetuadas em Nike.com ou na Nike App.

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