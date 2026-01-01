Voltar à pesquisaNike Store Azrieli (Partnered)Aberta • Fecha às 22:00Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL03-6953033Obter direçõesHorário da lojadomingo - quinta: 09:30 - 22:00sexta: 09:30 - 15:00sábado: 10:00 - 23:00ServiçosInformações de devoluçãoEsta loja não aceita devoluções de encomendas efetuadas em Nike.com ou na Nike App.Lojas nas proximidadesArmazenar diretórioNike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILAberta • Fecha às 22:00NSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILAberta • Fecha às 20:00Nike Store Tlv Port (Partnered)Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, ILAberta • Fecha às 21:30