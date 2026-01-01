Nike Store Azrieli (Partnered)

Nike Store Azrieli (Partnered)

Aberta • Fecha às 22:00

Derech Menachem Begin 132

Azrieli Center

TEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL

03-6953033

Obter direções

Horário da loja

domingo - quinta: 09:30 - 22:00
sexta: 09:30 - 15:00
sábado: 10:00 - 23:00

Serviços

  • Informações de devolução

    Informações de devolução

    Esta loja não aceita devoluções de encomendas efetuadas em Nike.com ou na Nike App.

Lojas nas proximidades