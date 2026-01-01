Voltar à pesquisaNike Serdika Mall (Partnered)Fechada • Abre às 10:0048 Sytniakovo Blvd.1505 SofiaSofia, 1505, BG359897000261Obter direçõesHorário da lojadomingo - sábado: 10:00 - 22:00ServiçosInformações de devoluçãoEsta loja não aceita devoluções de encomendas efetuadas em Nike.com ou na Nike App.Bra Fit no Nike FitO ajuste é essencial. Descobre o sutiã e o ajuste certos para as tuas atividades favoritas.Lojas nas proximidadesArmazenar diretórioNike Store Sofia Paradise Center (Partnered)100 Cherni Vrah Blvd - Paradise CenterSofia, 1407, BGFechada • Abre às 08:00Nike Outlet Mladost (Partnered)Okolovrasten pat 265Sofia, BU, 1000, BGFechada • Abre às 10:00Nike Store Plovdiv Mall (Partnered)8 Perushtitsa str.Plovdiv, 4002, BGFechada • Abre às 08:00