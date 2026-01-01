Nike Serdika Mall (Partnered)

Nike Serdika Mall (Partnered)

Fechada • Abre às 10:00

48 Sytniakovo Blvd.

1505 Sofia

Sofia, 1505, BG

359897000261

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Horário da loja

domingo - sábado: 10:00 - 22:00

Serviços

  • Informações de devolução

    Informações de devolução

    Esta loja não aceita devoluções de encomendas efetuadas em Nike.com ou na Nike App.

  • Bra Fit no Nike Fit

    Bra Fit no Nike Fit

    O ajuste é essencial. Descobre o sutiã e o ajuste certos para as tuas atividades favoritas.

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