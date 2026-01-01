Voltar à pesquisaNike Factory Store - Tejon RanchAberta • Fecha às 20:00Tejon Ranch5701 Outlets at Tejon Pkwy. STE 300Arvin, CA, 93203-2458, US6618582151Obter direçõesHorário da lojadomingo - sábado: 10:00 - 20:00ServiçosLevantamento de encomendasCompra os teus estilos favoritos online e levanta-os numa loja.Ser Member só traz vantagensOs novos Members recebem 15% de desconto na sua primeira compra na loja*, bem como todas as recompensas exclusivas para Members. * Aplicam-se exceções.Nike ExpertsObtém conselhos em tempo real sobre tudo relacionado com desporto e estilo da nossa equipa de Nike Experts.A experiência de compras idealQuando te tornas Member, tens acesso a um período de avaliação de 60 dias sem preocupações e a devoluções sem recibos em todos os artigos.Comprar artigos das Nike Factory Stores em saldosOs estilos e as promoções disponíveis nas Nike Factory Stores estão agora disponíveis online.Comprar artigos das Nike Factory Stores em saldosLojas nas proximidadesArmazenar diretórioNike Clearance Store - Santa ClaritaValencia Marketplace25620 The Old Road, Unit PValencia, CA, 91381-1707, USAberta • Fecha às 20:00Nike Factory Store - CamarilloCamarillo Premium Outlets990 Camarillo Center Dr. #030Camarillo, CA, 93010-7748, USAberta • Fecha às 20:00Nike Glendale837 Americana Way, Suite D11Glendale, CA, 91210-1509, USAberta • Fecha às 20:00