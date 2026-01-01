Nike Factory Store Sanda

Nike Factory Store Sanda

Fechada • Abre amanhã às 10:00

北区上津台7-3

神戸三田プレミアムアウトレット910区画

神戸市, 兵庫県, 651-1515, JP

+81 78 983 3908

Obter direções

Horário da loja

domingo - sábado: 10:00 - 20:00

Serviços

  • Cartões de oferta Nike

    Cartões de oferta Nike

    Esta loja aceita cartões de oferta comprados noutras lojas Nike e em Nike.com na moeda local.

  • Devoluções de Nike.com e da Nike App

    Devoluções de Nike.com e da Nike App

    Esta loja aceita devoluções de encomendas efetuadas em Nike.com e na Nike App.

  • Saber mais

    Saber mais

    Digitaliza os códigos de barras dos produtos com a Nike App para veres tamanhos e cores adicionais.

Lojas nas proximidades