Voltar à pesquisaNike Factory Store SandaFechada • Abre amanhã às 10:00北区上津台7-3神戸三田プレミアムアウトレット910区画神戸市, 兵庫県, 651-1515, JP+81 78 983 3908Obter direçõesHorário da lojadomingo - sábado: 10:00 - 20:00ServiçosCartões de oferta NikeEsta loja aceita cartões de oferta comprados noutras lojas Nike e em Nike.com na moeda local.Devoluções de Nike.com e da Nike AppEsta loja aceita devoluções de encomendas efetuadas em Nike.com e na Nike App.Saber maisDigitaliza os códigos de barras dos produtos com a Nike App para veres tamanhos e cores adicionais.Lojas nas proximidadesArmazenar diretórioNike Kobe Motomachi中央区三宮町3-3-2三宮Westビル1F神戸市, 兵庫県, 650-0021, JPFechada • Abre amanhã às 10:00Nike Factory Store Kobe垂水区海岸通12-2三井アウトレットパークマリンピア神戸2390区画神戸市, 兵庫県, 655-0036, JPFechada • Abre amanhã às 10:00Nike Expocity千里万博公園2-1ららぽ-とEXPOCITY1F吹田市, 大阪府, 565-0826, JPFechada • Abre amanhã às 10:00