Voltar à pesquisaNike Factory Store Cape TownFechada • Abre às 09:00Access Park KenilworthChichester St.Unit C7Cape Town, Western Cape, 7708, ZA+27 (0)87 7588621Obter direçõesHorário da lojadomingo: 09:00 - 14:00segunda - sexta: 09:00 - 17:30sábado: 09:00 - 17:00ServiçosSaldos sem interrupçõesPoupa em grande online quando quiseres.Comprar aquiLojas nas proximidadesArmazenar diretórioNike Century City (Partnered)Shop 217/219Canal Walk Shopping CentreCentury BoulevardCentury City, Western Cape, 7441, ZAFechada • Abre às 09:00Nike V&A Waterfront (Partnered)SHOP NO 2&3UCB BUILDING V&A WATERFRONTCape Town, Western Cape, 8002, ZAFechada • Abre às 09:00