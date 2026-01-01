Nike Factory Store Cape Town

Nike Factory Store Cape Town

Fechada • Abre às 09:00

Access Park Kenilworth

Chichester St.

Unit C7

Cape Town, Western Cape, 7708, ZA

+27 (0)87 7588621

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Horário da loja

domingo: 09:00 - 14:00
segunda - sexta: 09:00 - 17:30
sábado: 09:00 - 17:00

Serviços

  • Saldos sem interrupções

    Saldos sem interrupções

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