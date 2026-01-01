Voltar à pesquisaNIKE - Doha City CentreAberta • Fecha às 00:00Umm Salal Mohammad, Ad Dawḩah, Qatar.DOHA, Doha, 00000, QA97444377987Obter direçõesHorário da lojadomingo - quarta: 10:00 - 22:00quinta - sexta: 10:00 - 00:00sábado: 10:00 - 22:00ServiçosInformações de devoluçãoEsta loja não aceita devoluções de encomendas efetuadas em Nike.com ou na Nike App.Bra Fit no Nike FitO ajuste é essencial. Descobre o sutiã e o ajuste certos para as tuas atividades favoritas.Lojas nas proximidadesArmazenar diretórioNIKE - Mall Of QatarAl Jahhaniya Interchange, Street 373Ar-RayyanDOHA, Doha, 00000, QAAberta • Fecha às 22:00NIKE OUTLET - AIRPORT RD, DOHAAL QADEM STREET, DOHADoha, Doha, 00000, QAAberta • Fecha às 23:00NIKE - MARASSI GALLERIA MALLshop 126 bldg 166 road 6403 block 264Diyar al Muharraq BahrainMARASSI GALLERIADiyar Al Muharraq, Muharraq, 246, BHAberta • Fecha às 00:00