NIKE - Doha City Centre

NIKE - Doha City Centre

Aberta • Fecha às 00:00

Umm Salal Mohammad, Ad Dawḩah, Qatar.

DOHA, Doha, 00000, QA

97444377987

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Horário da loja

domingo - quarta: 10:00 - 22:00
quinta - sexta: 10:00 - 00:00
sábado: 10:00 - 22:00

Serviços

  • Informações de devolução

    Informações de devolução

    Esta loja não aceita devoluções de encomendas efetuadas em Nike.com ou na Nike App.

  • Bra Fit no Nike Fit

    Bra Fit no Nike Fit

    O ajuste é essencial. Descobre o sutiã e o ajuste certos para as tuas atividades favoritas.

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