Voltar à pesquisaNike Well Collective Arese (Partnered)Fechada • Abre às 09:00Via Giuseppe Eugenio Luraghi, 11IL CentroArese, Lombardy, 20020, IT+39 02 9387 6006Obter direçõesHorário da lojadomingo - sábado: 09:00 - 22:00ServiçosInformações de devoluçãoEsta loja não aceita devoluções de encomendas efetuadas em Nike.com ou na Nike App.Lojas nas proximidadesArmazenar diretórioNike Store Milan Porta Nuova (Partnered)Piazza Gae Aulenti 6Milano, Lombardy, 20154, ITFechada • Abre às 10:00Jordan World Of Flight Milan (Partnered)via Torino 21Milano, Lombardy, 20123, ITFechada • Abre às 10:00Nike Store Milano Loreto (Partnered)Corso Buenos Aires, 59Milan, Lombardy, 20124, ITFechada • Abre às 10:00