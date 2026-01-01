Nike Factory Store Liege

Nike Factory Store Liege

Fechada • Abre às 09:30

Chaussee de Tongres 269

LIEGE, Wallonia, 4000, BE

+32 04 366 13 28

Obter direções

Horário da loja

domingo: Fechada
segunda - sábado: 09:30 - 20:00

Serviços

  • Devoluções de Nike.com e da Nike App

    Devoluções de Nike.com e da Nike App

    Esta loja aceita devoluções de encomendas efetuadas em Nike.com e na Nike App.

  • Saldos sem interrupções

    Saldos sem interrupções

    Poupa em grande online quando quiseres.

  • Cartões de oferta Nike

    Cartões de oferta Nike

    Esta loja aceita cartões de oferta comprados noutras lojas Nike e em Nike.com na moeda local.

Lojas nas proximidades