Voltar à pesquisaNike Factory Store LiegeFechada • Abre às 09:30Chaussee de Tongres 269LIEGE, Wallonia, 4000, BE+32 04 366 13 28Obter direçõesHorário da lojadomingo: Fechadasegunda - sábado: 09:30 - 20:00ServiçosDevoluções de Nike.com e da Nike AppEsta loja aceita devoluções de encomendas efetuadas em Nike.com e na Nike App.Saldos sem interrupçõesPoupa em grande online quando quiseres.Comprar aquiCartões de oferta NikeEsta loja aceita cartões de oferta comprados noutras lojas Nike e em Nike.com na moeda local.Lojas nas proximidadesArmazenar diretórioNike Factory Store MaasmechelenMaasmechelen VillageZetellaan 100/ 26-27-28MAASMECHELEN, Flanders, 3630, BEFechada • Abre às 10:00Nike Store Leuven (Partnered)BONDGENOTENLAAN 58LEUVEN, Brussels, 3000, BEFechada • Abre às 10:00Nike Factory Store RoermondStadsweide 36Roermond, Limburg, 6041TD, NLFechada • Abre às 09:00