Nike Factory Store Lelystad

Nike Factory Store Lelystad

Aberta • Fecha às 20:00

Bataviaplein 86

Unit 20-23

LELYSTAD, Flevoland, 8242 PN, NL

+31 3202 34160

Obter direções

Horário da loja

domingo: 10:00 - 20:00
segunda - sexta: 10:00 - 18:00
sábado: 10:00 - 20:00

Horário especial

sábado, 8/08 - sexta, 14/08: 10:00 - 20:00

Serviços

  • Cartões de oferta Nike

    Cartões de oferta Nike

    Esta loja aceita cartões de oferta comprados noutras lojas Nike e em Nike.com na moeda local.

  • Devoluções de Nike.com e da Nike App

    Devoluções de Nike.com e da Nike App

    Esta loja aceita devoluções de encomendas efetuadas em Nike.com e na Nike App.

  • Saldos sem interrupções

    Saldos sem interrupções

    Poupa em grande online quando quiseres.

Lojas nas proximidades