A Gaby não é apenas uma orgulhosa latino-americana de primeira geração. Almeja que o seu sucesso abra portas a outras pessoas. "A minha comunidade ensinou-me a amar e a aceitar todas as pessoas pelo que são, seja qual for o seu aspeto ou a sua origem", afirma. "Queria criar umas sapatilhas "NYC" com as quais qualquer pessoa, de qualquer parte do mundo, se identificasse e gostasse de utilizar. Mal posso esperar por inspirar a próxima geração."