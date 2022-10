No ano passado, a Nike convidou habitantes de Nova Iorque, Paris, Seul, Xangai e Tóquio a criarem as suas próprias Nike Air Max tendo como inspiração a singularidade das suas comunidades. A partir destes workshops "On Air", foram escolhidos 18 finalistas com base nas execuções criativas dos seus designs. Posteriormente, o público votou em seis vencedores, um por cidade, incluindo Cash Ru de Xangai.