Takuman escolheu as Air Max 1 e baseou o seu design no labirinto urbano de Tóquio, assim como na emblemática Torre de Tóquio. "Nasci na cidade de Kagoshima e Tóquio sempre foi a cidade que sonhava visitar", afirma. "Mudei-me para Tóquio com 18 anos de idade. No início, fiquei impressionado com o metro. Apercebi-me de que as linhas de metro alcançavam grandes profundidades a nível subterrâneo."