Jordan celebra a estação da História negra

Corria o mês de agosto de 1985 quando uma superestrela de nível mundial se encontrou com uma lenda local. O Michael Jordan viajou até Londres para visitar os Brixton Topcats. Acabado de terminar uma impressionante primeira época na NBA e de conquistar o título de Rookie of the Year, o Michael estava rapidamente a converter-se num dos nomes mais emblemáticos da modalidade a nível global. No período fora de época, foi convidado pelo lendário treinador Jimmy Rogers a visitar o Brixton Recreation Centre no sul de Londres e a treinar com os Topcats: a equipa juvenil que Jimmy tinha fundado no ano anterior.

Informalmente apelidado de "O bispo de Brixton" pelos habitantes locais, o incansável compromisso de Jimmy para com a comunidade reflete a história mais vasta e radical de Brixton com protestos e insurreições contra o racismo, a intervenção policial, a exclusão política e o espírito de autoaprendizagem na cultura britânica negra. Agora, uma nova geração, ainda inspirada no trabalho comunitário de Jimmy, está a descobrir novas formas de alcançar a excelência.

Para saberes mais sobre a importância de Brixton na história britânica negra e a visita do MJ, assiste abaixo ao filme completo.