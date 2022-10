As sapatilhas mais memoráveis usadas pelo MJ em "The Last Dance"

TEXTO: IAN STONEBROOK

"The Last Dance" celebra a época mais documentada do Michael Jordan como a maior estrela do basquetebol. Também ilustra o nascimento da marca Jordan através do estilo do MJ dentro e fora do campo.

Embora a história das estreias, dos exclusivos e dos desempenhos dos jogadores da Air Jordan tenha sido apresentada noutros locais, "The Last Dance" documenta um período específico de destaques e feitos heroicos, como uma homenagem ao passado, à ascensão e ao futuro do MJ.

Alternando os modelos mais do que nunca e sempre à altura da ocasião, o MJ passou das Air Jordan para CEO da Jordan. Ver os clássicos intemporais e as Air raras que ele exibe em "The Last Dance" é algo colorido, cativante e inspirador.

"The Last Dance" promete focar-se com um olhar sem precedentes nas pessoas, histórias e sapatilhas que fizeram do Jumpman um fenómeno global. Está disponível nos Estados Unidos e internacionalmente na Netflix.

Segue-se uma lista das sapatilhas mais memoráveis que o MJ usa durante "The Last Dance".