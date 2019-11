Acelera a tua realidade

Com a tração reforçada em qualquer direção das Mercurial Dream Speed, vais ser um pesadelo para os adversários. O design da sola exterior em borracha evoluiu a partir da análise do movimento do jogador por parte do Nike Sports Research Lab e é combinado com uma parte superior em Flyknit leve que assenta como uma segunda pele. Quando jogas com as Dream Speed, as tuas ambições estão ao teu alcance. Torna-as realidade durante os jogos com um número reduzido de jogadores desta época.